Conmoción en la literatura peruana: Muere reconocido poeta Leoncio Bueno Barrantes a los 106 años

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gran conmoción y tristeza ha causado en el ámbito de la literatura nacional el fallecimiento del reconocido poeta Leoncio Bueno Barrantes, a los 106 años de edad. Será recordado por tener porque su poesía constituyó una de las voces más singulares y comprometidas de las letras peruanas.

Partió a la eternidad el legendario poeta Leoncio Bueno

El catalogado como poeta obrero perdió la vida el último viernes, 31 de julio, de acuerdo a un mensaje difundido por su hija, Sara Bueno Grange, y replicado por diversos allegados a través de las redes sociales.

Su partida deja un profundo vacío en el ambiente cultural del país. Vale señalar que, hasta el momento, no se han brindado mayores detalles de cuáles fueron las causas de su deceso.

"Hoy, viernes 31 de julio a las 5h15 el corazón de mi capitán, mi Padre Leoncio Bueno Barrantes, Gran Orden de Maestros de la Cultura Peruana...dejó de latir. Descansa Padre y vive siempre en nosotros!", escribió la primogénita del literato.

El también periodista, que vivió sus últimos años de vida en domicilio en Tablada de Lurín, en una de las cimas del distrito de Villa María del Triunfo, es una de las máximas figuras e importantes de la poesía social del Perú.

En su trabajo poético están presentes la migración, la visión de los trabajadores y el ritmo que él llamaba 'la tonada', donde se mezcla su mirada del mundo, y pese a las situaciones trágicas representadas, el humor.

Hay que mencionar que su muerte ocurre apenas semanas después de que el Estado peruano le otorgara la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana, por sus más de ocho décadas de trayectoria literaria, periodística y de compromiso con las causas sociales.

Luego de conocerse que Bueno Barrantes dejó de existir, diversas instituciones le dedicaron diversas remembranzas resaltando su carrera en la literatura. Entre estas entidades se encuentran El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú, La Casa de la Literatura Peruana, entre otras.

Una trayectoría destacada más allá de la poesía

Leoncio Bueno Barrantes nació en Lima el 13 de septiembre de 1920. Perteneció a la denominada Generación del 50, aunque desarrolló una voz propia marcada por la defensa de los trabajadores, los sectores populares y la justicia social.

Más allá de su faceta como escritor, también trabajó como periodista colaborando en diversas publicaciones políticas y culturales. Publicó numerosos ensayos y poemarios. Inclusive tuvo una faceta como actor Fitzcarraldo, de Werner Herzog.

Con el fallecimiento del escritor Leoncio Bueno Barrantes a los 106 años, el Perú pierde a uno de los máximos exponentes de la poesía en la que retrató las luchas sociales y la defensa de los derechos humanos.