Senamhi ALERTA por vientos INTENSOS para este domingo 02 de agosto: Lima y otras tres regiones bajo aviso

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 300, mediante el cual informó que este domingo 2 de agosto persistirá el incremento de la velocidad del viento en diversos sectores de la costa del país.

De acuerdo con la entidad, las condiciones meteorológicas podrían generar el levantamiento de polvo y arena, además de disminuir la visibilidad horizontal en algunas zonas.

Según el organismo, las regiones comprendidas en el aviso son Lima, Callao, Ica y Arequipa, donde se prevén vientos con velocidades cercanas a los 34 kilómetros por hora en la costa central, alrededor de 35 kilómetros por hora en la costa de Ica y aproximadamente 20 kilómetros por hora en la costa sur.

El Senamhi precisó que este evento corresponde a una extensión del aviso meteorológico anterior y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones atmosféricas.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam El 2 de agosto, continuará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este evento favorecerá el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



📲 https://t.co/aTSAW33xmm pic.twitter.com/kvBAHApNMm — Senamhi (@Senamhiperu) July 31, 2026

Levantamiento de polvo y menor visibilidad

El incremento de la velocidad del viento puede ocasionar el levantamiento de polvo y arena, especialmente en zonas desérticas y cercanas al litoral. Esta situación reduce la visibilidad horizontal, lo que podría dificultar el tránsito vehicular y afectar las actividades al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces cuando las condiciones de visibilidad disminuyan. Asimismo, se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento y evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

Las personas con enfermedades respiratorias también deben tomar precauciones adicionales, ya que el polvo en suspensión puede agravar síntomas como la tos o la dificultad para respirar.

#Video/Foto #Senamhi #MINAM En Ica, distritos costeros reportan incremento de la velocidad de viento y levantamiento de polvo, conforme al aviso meteorológico.



📲https://t.co/KEe6jPw1iF#PreparadosAnteVientosFuertes Refuerza los techos y las ventanas pic.twitter.com/81aBD1CSP9 — Senamhi (@Senamhiperu) July 31, 2026

Regiones comprendidas en el aviso

El aviso meteorológico del Senamhi incluye a Lima, Callao, Ica y Arequipa, donde el incremento del viento alcanzará distintas intensidades según el sector costero. La entidad recordó que estos eventos son monitoreados de manera permanente y pueden variar conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

El Senamhi también reiteró la importancia de mantenerse informado mediante sus plataformas oficiales, donde se publican las actualizaciones de los avisos meteorológicos y pronósticos para las diferentes regiones del país.

El incremento de la velocidad del viento previsto para este domingo podría generar complicaciones en varios puntos de la costa peruana, principalmente por la presencia de polvo en suspensión y la reducción de la visibilidad. Frente a este panorama, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atento a los reportes del Senamhi será fundamental para reducir riesgos y evitar contratiempos durante la jornada.