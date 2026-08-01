Corte de agua en Lima el 3 de agosto: distritos afectados y horarios, según Sedapal

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal informa que habrá corte de agua programado para el lunes 3 de agosto. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios se ejecutará la medida, para que tomes medidas preventivas desde ya. ¡A llenar los baldes!

Corte de agua el 3 de agosto: Cronograma de Sedapal

Sedapal realiza trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, reparación y mejoramiento de redes que, en determinados casos, requieren suspender temporalmente el suministro de agua potable. Estas labores técnicas buscan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y prevenir problemas mayores en la infraestructura.

Es así como, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisó que el lunes 3 de agosto habrá un corte del servicio de agua potable que afectará diversos distritos de la capital en determinados horarios, dependiendo del tipo de intervención a realizar.

Por ello, insta a sus usuarios a conocer el cronograma oficial, que conforme pasen las horas, podría variar. Asimismo, aconseja tomar medidas previsionales para evitar inconvenientes durante la jornada de la interrupción temporal del recurso hídrico en sus hogares.

Distritos afectados por corte de agua: Zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos la lista de zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio el lunes 3 de agosto:

Áreas afectadas en San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Villa Solidaridad I etapa, P.J. San Antonio de Padua, A.H. Mártires de San Juan, A.H. 7 de Julio, A.H. Rafael Belaúnde, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Sol de los Milagros.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Villa Jardín 1ra etapa.

Sectores afectados en Ate

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Ceres. Cuadrante: Asoc. Los Ángeles sector F, Asoc. Los Ángeles sector G.

Zonas sin agua temporal en San Antonio de Huarochirí

Sedapal informó que la interrupción del servicio de agua potable también afectará diversas urbanizaciones y calles de San Antonio de Huarochirí el lunes 3 de agosto, entre ellos, los que se precisan en la imagen:

Corte de agua en San Antonio de Huarochirí.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 3 de Mayo.

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio en sector 213.

Para tomar precauciones desde ya, Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el lunes 3 de agosto. Asimismo, en el cronograma detalla las zonas exactas y los horarios de la medida.