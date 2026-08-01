Corte de LUZ en distritos de Lima y Callao el 3 de agosto: distritos afectados y horarios

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anunció que habrá un nuevo corte de luz programado para el lunes 3 de agosto. Descubre qué distritos de Lima y Callao se verán afectados y cuáles son los horarios en que será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

Corte de luz el 3 de agosto: motivo de la interrupción

A través de su página oficial, la empresa Pluz Perú reveló que la suspensión temporal del servicio eléctrico que afectará diversos distritos de Lima y el Callao el lunes, responde a trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución.

Según precisó, la medida tiene como objetivo mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico. En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto del corte de luz en sus respectivos hogares, negocios o centros laborales.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que la interrupción del servicio será solo en determinadas horas dependiendo del tipo de intervención a ejecutar. Por ello, también destaca la importancia de revisar el cronograma oficial para verificar a tiempo si tu vivienda se verá afectada o no.

Distritos afectados por corte de luz: horarios y zonas

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para 3 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados el lunes:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Agrop. Villa Rica El Huarango Mzs. A, D, E, Asoc. Atrem Mzs. B, C, E, L2, Asoc. Aseiq Mzs. E, Q, Asoc. Ind. Unidades de Micro y Peq. Empresarios Mzs. A, B.

En Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Fundo Shangrila Mz. H, calle Las Gardenias cdra. 1.

En Bellavista

Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. Ciudad del Pescador Mz. M2, N2, Q2, R2, S2, Av. Venezuela cdras. 14, 15, 17.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en A.H. Huáscar Mzs. 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Sectores afectados en el Rímac

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Urb. Leoncio Prado Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, K, L, P1, Av. Guardia Republicana cdra. 5.

Así que si verificas que tu distrito se verá afectado con el corte de luz programado por Pluz Perú, por trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en Lima y Callao, para el lunes 3 de agosto, lo ideal es tomar medidas preventivas desde ya.