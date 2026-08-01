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Declaraciones luego de la tragedia

Keiko Fujimori no descarta el cierre temporal del aeropuerto de Nasca tras el accidente aéreo que dejó 13 fallecidos

La mandataria Keiko Fujimori lamentó el accidente de Nasca en el que fallecieron 13 personas y no descartó el cierre temporal del aeropuerto de la ciudad.

Keiko se pronuncia por accidente aéreo
Keiko se pronuncia por accidente aéreo (Composición Exitosa)

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/08/2026

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Tras el accidente aéreo en Nasca este 1 de agosto que cobró la vida de 13 personas, la mandataria del Perú, Keiko Fujimori se pronunció sobre el tema, en el que expresó que no descarta cerrar temporalmente el aeropuerto por la tragedia ocurrida esta tarde.

Keiko no descarta el cierre temporal del aeropuerto

"Lamento profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está realizando la investigación correspondiente, y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", afirmó.

 

"Sí, se está evaluando la suspensión temporal del aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me entreguen sus informes", afirmó la mandataria.

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