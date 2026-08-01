Feriados de agosto 2026: estos son los días de descanso oficial a nivel nacional

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A alistar las maletas! Agosto de 2026 tendrá dos feriados nacionales. Conoce cuáles son los días en que podrás descansar, de acuerdo a la normativa vigente en el país.

¿Cuáles son los feriados en agosto del 2026?

Tras las Fiestas Patrias y el inicio de un nuevo mes, muchas personas se preguntan qué otros días les permitirá tomar un breve descanso para organizar planes y compartir momentos especiales con sus familiares, dejando por un momento de lado la rutina laboral.

De acuerdo al calendario oficial, Perú tendrá dos feriados nacionales en el mes de agosto. El primero será el jueves 6, en el que se conmemora la Batalla de Junín, según se precisa en la Ley 31530, norma publicada en el diario oficial El Peruano en agosto de 2022. Esa fecha tiene un gran significado en la independencia del Perú.



En segundo lugar, el siguiente día de descanso oficial a nivel nacional será el domingo 30 de agosto por el 'Día de Santa Rosa de Lima', la primera santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de enfermos y niños.

¿Quiénes se verán beneficiados con el descanso?

Los feriados nacionales son fechas establecidas por ley en las que los trabajadores tienen derecho a suspender sus labores sin que ello afecte su remuneración. Durante estas jornadas, el descanso es obligatorio tanto para el sector público como para el privado, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 713.

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si una persona trabaja durante el feriado, tiene derecho a recibir el triple de su remuneración diaria, siempre que no se le otorgue un día de descanso compensatorio. Es decir:

Un pago por el feriado.

Un pago por la jornada laboral.

Una sobretasa del 100%.

Feriados nacionales que restan este 2026

Además de los feriados el 6 y 30 de agosto, quedan más fechas que podrás aprovechar para descansar y alejarte de la rutina laboral. De acuerdo al calendario oficial, restan los siguientes días para organizar tu agenda y alistas las maletas este 2026:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esa manera, el calendario nacional contempla dos feriados durante agosto de 2026: el jueves 6 y el domingo 30 por la Batalla de Junín y Día de Santa Rosa de Lima, respectivamente. Esos días beneficiará tanto a trabajadores del sector público como privado.