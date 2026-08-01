Tragedia en Nasca: 11 turistas de Italia, Alemania y España fallecieron tras caída de avioneta

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la caída de una aeronave con una tripulación a bordo, que tenía como destino la zona de las Líneas de Nasca y que provocó la muerte de 13 personas en la región Ica, las primeras investigaciones han determinado que 11 de los fallecidos son ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades.

Ciudadanos extranjeros fallecieron en accidente aéreo

Luego de recoger las primeras averiguaciones, se confirmó que 11 turistas extranjerosm entre italianos (7), alemanes (2) y españoles (2), fallecieron a causa del accidente de una aeronave turística ocurrido en la ciudad de Nasca.

Lista de pasajeros fallecidos

Piloto: Américo Alejandro Salazar Cuellar

Copiloto: Irenka del Carpio Guanilo

Pasajeros de nacionalidad italiana:

Elena Sala Matteo Gianturco Lorenzo Angelucci Massimo Angelucci Cristina Maria Bianco Paolo Gianturco Pietro Gianturco

Pasajeros de nacionalidad alemana:

Hoffmann Gertrud Maria Hoffman Andreas

Pasajeros de nacionalidad española:

Aviles Muñoyerro Alfredo Sánchez Muñoz Ana Isabel

MTC emite comunicado sobre la tragedia

Recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se pronunció por la caída de la aeronave, que realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca con dos tripulantes y once pasajeros de nacionalidades italiana, alemana y española y mencionó que, perdió contacto con la torre de control alrededor de la 1:00 p. m., cuando sobrevolaba la zona de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo.

"La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente", mencionó el comunicado.

Mincetur emitió comunicado sobre el accidente

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de turistas y miembros de la tripulación de una aeronave que sufrió un accidente tras despegar del Aeropuerto CAP FAP Renán Elías Olivera, con destino a la zona de las Líneas de Nasca, en la región Ica.

Según la información proporcionada por las autoridades, la aeronave transportaba a dos tripulantes y once turistas extranjeros, quienes perdieron la vida en el accidente.

El MINCETUR informó que, a través de la Red de Protección al Turista, activó los protocolos de atención correspondientes y viene coordinando con las autoridades competentes las acciones de apoyo y asistencia necesarias. Asimismo, señaló que brindará apoyo a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos, en coordinación con las entidades correspondientes.

#Comunicado | 🚨 El Mincetur expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de turistas y miembros de la tripulación de la aeronave que sufrió un accidente tras despegar del Aeropuerto CAP FAP Renán Elías Olivera destino a la zona de las Líneas de Nasca, en la región... pic.twitter.com/oGKoT3FCFw — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) August 1, 2026

Finalmente, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente aéreo ocurrido en Nasca, mientras se siguen con los protocolos correspondientes y prevenir futuros incidentes en el país.