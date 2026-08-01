Tragedia en Nasca: Trece personas fallecen tras caída e incendio de avioneta turística

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una avioneta que realizaba un vuelo turístico se estrelló e incendió esta tarde en Nasca, en la región Ica tras precipiatarse a tierra en un predio agrícola localizado en el sector Pueblo Viejo. Producto de este siniestro aéreo 13 personas perdieron la vida.

Avioneta se estrella dajando 13 fallecidos

Aproximadamente a la 1:05 p.m. de este sábado, 1 de agosto, una avioneta turística de la empresa Aerodiana se estrelló a 2 kilómetros de llegar al Aeródromo de Nasca, según lo informado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito de Vista Alegre.

La aeronave habría partido desde el Aeropuerto de Pisco para realizar un recorrido por las Líneas de Nasca, atractivo turístico de la provincia sureña. Informes preliminares señalan que a bordo viajaban 13 personas incluidos el piloto y copiloto mientras que los pasajeros serían turistas de nacionalidad extranjera.

Tras el impacto, la avioneta se incendió por lo que las unidades del Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona para controlar el fuego y atender el suceso.

Nuestro medio pudo conocer que, de manera preliminar , se informa que no habrían sobrevivientes . Cabe señalar que aún no han sido identificados oficialmente por las autoridades que continúan con las labores de levantamiento de los cadáveres y las investigaciones para determinar las causas de este accidente.

Debido a la colisión de la avioneta en el lugar han quedado se han encontrado partes de la misma evidenciando lo grave del suceso. En tanto, las autoridades indicaron que aún no se ha determinado la nacionalidad de todos los pasajeros, aunque de manera preliminar se refirió que entre los fallecidos habría turistas italianos.

Municipalidad Provincial de Nasca se pronuncia

Posteriormente a lo suscitado, la Municipalidad Provincial de Nasca utilizó sus canales oficiales para emitir un comunicado brindando mayores detalles de la tragedia en el que se estrelló la aeronave turística.

En el texto, la comuna "expresa su profundo pesar por el lamentable accidente" y extendió "sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas".

Además, indicaron que desde que se tomó conocimiento de la emergencia, el municipio "a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta".

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Nasca

Como vemos, una avioneta que había partido desde el Aeropuerto de Pisco con rumbo a recorrer las Líneas de Nazca se estrelló e incendió en el sector Pueblo Viejo acabando con la vida de 13 personas. De acuerdo a los primeros reportes a bordo de la aeronave viajaban 13 personas incluidos piloto y copiloto, mientras que los pasajeros serían turistas de nacionalidad extranjera.