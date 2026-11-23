23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/11/2026
En el marco de la Segunda Elección Regional 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 12 474 107 de electores están aptos para volver a las urnas, el próximo domingo 6 de diciembre.
Como se recuerda, tras no superar ninguna de las listas el 30 % de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre, la nueva votación se desarrollará en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.
¿Cuántos electores votarán en cada región?
De acuerdo con el organismo electoral que preside Carmen Velarde Koechlin, La Libertad reúne el mayor número de electores convocados, con 1 565 919 ciudadanos, seguida de Piura, con 1 548 155; así como de Arequipa, con 1 234 579 y Cajamarca con 1 209 992.
Del mismo modo, le siguen las regiones de Junín (1 070 524 votantes), Lambayeque (1 059 824), Áncash (969 556), Puno (968 095), Lima Provincias (838 087), Loreto (783 270), Amazonas (348 858), Tacna (304 648), Pasco (223 677), Tumbes (182 753) y Moquegua (166 170).
Cabe precisar que, la Segunda Elección Regional se realizará con el mismo padrón electoral aprobado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el cual cerró el pasado 7 de abril. Asimismo, la ciudadanía puede revisar el detalle del padrón, las anotaciones y las cifras por región en el siguiente enlace.
Debates de candidatos se llevarán a cabo entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre
Tras revelarse los resultados oficiales de la OfIcina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la primera vuelta regional y municipal, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó la segunda vuelta del martes 24 de noviembre al martes 1 de diciembre.
A continuación, se detallan las fechas de los debates de las 15 regiones del país donde sus respectivos pobladores están en la obligación y deber cívico de acudir nuevamente a las urnas:
Moquegua: Acción Popular y Somos Perú - Fecha de debate de candidatos: 24 de noviembre
Junín: Podemos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 26 de noviembre
Tacna: Alianza Para el Progreso y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 26 de noviembre
Tumbes: Fe en el Perú y Somos Perú - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre
Loreto: Somos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre
Lima Provincias: Somos Perú - Alianza Renovación Popular y Toro - Fecha de debate de candidatos: 27 de noviembre
Amazonas: Somos Perú y Movimiento Regionales Amazonense Unidos al Campo - Fecha de debate de candidatos: 28 de noviembre
Cajamarca: Somos Perú y Alianza Para el Progreso - Fecha de debate de candidatos: 28 de noviembre
Arequipa: Fuerza Arequipeña y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 29 de noviembre
Puno: ASI - Juntos por el Perú y Ahora Nación - Fecha de debate de candidatos: 29 de noviembre
Áncash: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre
La Libertad: Somos Perú y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre
Pasco: Frente Esperanza 2021 y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 30 de noviembre
Piura: Alianza Para el Progreso y Podemos Perú - Fecha de debate de candidatos: 1 de diciembre
Lambayeque: Somos Perú y Fuerza Popular - Fecha de debate de candidatos: 1 de diciembre
Las nuevas autoridades regionales y municipales asumirán funciones a partir del 1 de enero del 2027 por los siguientes cuatro años.