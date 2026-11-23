23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 23 de noviembre se conoció que el Sparta Praga y Tomas Rosicky, llegaron a un acuerdo mutuo para que el exfutbolista no continúe en el cargo de director deportivo. La disposición, dejaría a Joao Grimaldo sin lugar en el club checo, debido a que fue una de sus apuestas durante la pasada temporada.

Tras varios años

A través de un comunicado, los 'rojos' anunciaron que su exjugador y actual directivo dejará el puesto tras casi ocho años al frente, que en adelante ocupará Tomas Sivok. Además, también dejó de ser entrenador Brian Priske, tras la última derrota ante el Slovan Liberec que dejó al conjunto praguense cuarto a 13 puntos del líder Slavia Praga.

Esta medida podría afectar directamente a Joao Grimaldo, el extremo peruano que llegó por Rosicky, quien lo siguió durante su estancia en el fútbol letón y que la campaña pasada gozó de minutos en el segundo semestre. Sin embargo, en el curso actual no ha tenido regularidad y por decisión técnica, pasó a jugar para el equipo B en tercera división.

🚨EXCLUSIVE🚨 Sparta Praga 🇨🇿 winger, Joao Grimaldo 🇵🇪, will leave the Czech side. According to sources, the club are on the verge of terminating the Puervian's contract after the sacking of Brian Priske and Tomáš Rosický. 📰 Inside reports are coming out claiming Liga MX 🇲🇽 side, Necexa, are readying a move for the 23 year-old. The Mexican side are managed by former Peruvian National Team Manager, Juan Reynoso, with whom the player made his international debut under in 2023. 🇵🇪 Reports are claiming multiple coaching staff members at Praha have publicly expressed their concerns about Grimaldo's ability. The winger has been playing for Sparta Praha's B Team this season in the Third Division of Czech Football. A. Jeni. Gati. — Markaj News (@MarkajTopNews) November 23, 2026

De acuerdo con el portal informativo Markaj News, el cuadro checo estaría considerando rescindir su contrato, con lo que quedaría libre para el 2027. Agrega que el Necaxa de la Liga MX de México, donde Juan Reynoso es director técnico, pretendería incorporarlo para la próxima temporada.

Además, en la publicación señala que el cuerpo médico del Sparta Praga ha expresado preocupación sobre las habilidades de Joao Grimaldo. Este 2026-27 ha sido suplente sin minutos en la Chance Liga y con el filial ha jugado tres partidos con dos asistencias.

Carrera de Joao Grimaldo en el exterior

Con 23 años, vive su tercera temporada en el extranjero, tras ser fichado por Partizán de Belgrado a mitad del 2024, con poca continuidad y fichado para el año siguiente por el Riga FC de Letonia. Con ese equipo se consagró campeón nacional y luego dio el salto al fútbol de la República Checa.

En la segunda parte del curso 2025-26 tuvo regularidad, con 12 encuentros disputados entre liga y copa, en los que llegó a anotar en una oportunidad y con cinco pases de gol.

La salida de Tomas Rosicky como director deportivo del Sparta Praga y Brian Priske como entrenador, podría derivar en que Joao Grimaldo también abandone el club. De acuerdo con el portal Markaj News, quien sigue de cerca su situación es el Necaxa de México, donde dirige Juan Reynoso.