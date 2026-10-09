Keiko Fujimori irá a El Salvador y España: oficializan autorización para viajes de la presidenta

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República oficializó la autorización a la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, para salir del territorio nacional del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre de 2026. Según la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La norma, emitida por el Senado de la República, permite a la mandataria salir del territorio nacional en dos periodos distintos para cumplir actividades oficiales en El Salvador y España. Ambos desplazamientos cuentan con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de acuerdo con el documento.

La resolución precisa que la autorización se sustenta en el inciso 7 del artículo 102-A de la Constitución Política del Perú, el artículo 118 del Reglamento del Senado y la Ley N.º 28344, que regula la autorización de salida del territorio nacional del presidente de la República.

Keiko Fujimori viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre

El primer desplazamiento de la mandataria está programado del 28 al 31 de octubre de 2026, fecha en la que deberá aterrizar nuevamente en territorio peruano. El objetivo será realizar una visita oficial a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca, en la República de El Salvador.

Según la Resolución Legislativa N.º 32742, la agenda presidencial se desarrollará principalmente el 29 y 30 de octubre e incluirá un encuentro privado con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, además de una reunión ampliada con ministros de Estado.

Asimismo, Fujimori sostendrá reuniones con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública; Educación, Ciencia y Tecnología; y Salud. Estas actividades forman parte de la agenda oficial prevista durante su permanencia en el país centroamericano.

El documento también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales. Estas actividades figuran entre los compromisos programados para el viaje presidencial.

La autorización comprende el periodo completo del 28 al 31 de octubre, incluido el día previsto para su retorno al Perú, conforme a lo establecido en la norma publicada.

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