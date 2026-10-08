Keiko Fujimori: "Confío en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación"

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la Plaza Grau del Callao, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, lideró este jueves la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos, donde destacó el legado del almirante Miguel Grau y realizó un llamado al Congreso para dejar de lado las diferencias políticas por las facultades.

Keiko Fujimori asiste a ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra

A través de su discurso, Keiko Fujimori planteó una reflexión sobre el compromiso de las autoridades con el país y sostuvo que, aunque actualmente los peruanos no enfrentan una guerra como la que vivió Grau, existe otra amenaza que afecta a la población, la delincuencia.

"¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por el Perú que esté por encima de nuestros propios intereses y nuestra propia vida?", expresó la mandataria.

En ese sentido, cuestionó si quienes tienen la responsabilidad de otorgar al país las facultades necesarias para combatir la delincuencia podrán dejar de lado sus intereses partidarios.

"¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos?", señaló durante la ceremonia.

Asimismo, Fujimori hizo un llamado a superar las diferencias políticas y las discrepancias entre las distintas fuerzas del Congreso para priorizar medidas que permitan mejorar la seguridad ciudadana.

"¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para garantizar un presente de tranquilidad para el pueblo?", manifestó.

La presidenta expresó además su confianza en que el Parlamento tome como referencia el ejemplo de Miguel Grau, especialmente en un contexto marcado por el debate político en torno a las facultades que requiere el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia.

"Sinceramente, confío en que en el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento", afirmó.

Contexto histórico

Siguiendo es línea, la mandataria también destacó el valor histórico del Combate de Angamos y la figura de quienes participaron en la defensa del país. En ese sentido, remarcó la importancia de recordar a los héroes nacionales y los valores que representan para las nuevas generaciones.

"Hoy corresponde sentir orgullo por la historia del Perú, orgullo por sus héroes, por quienes enseñaron que el honor no es una palabra, sino una forma de vivir", sostuvo.

Finalmente, la ceremonia en el Callao en la que habló Keiko Fujimori sobre las facultades reunió a autoridades civiles y militares en una jornada de homenaje a la Marina de Guerra del Perú y al legado del almirante Miguel Grau.