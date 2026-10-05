Keiko Fujimori sobre RLA y Allison ante expectativa por resultados electorales: "Deberían esperar con responsabilidad"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la expectativa que mantienen Rafael López Aliaga y Francis Allison ante los resultados de las elecciones para la Alcaldía de Lima. La gobernante sostuvo que ambos candidatos deberían esperar con responsabilidad los resultados oficiales y respetar el conteo de votos a cargo de las autoridades electorales.

Keiko Fujimori se pronuncia ante el conteo de votos de la ONPE

Fujimori señaló que existe una diferencia entre los resultados de la boca de urna y el conteo rápido, por lo que consideró necesario esperar hasta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluya el procesamiento de las actas y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determine oficialmente al ganador.

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