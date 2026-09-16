Caso 'Mamanka': Ministerio de la Mujer busca que madre víctima de escultor peruano tenga la tutela de su menor hija

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, se pronunció en diálogo con Exitosa sobre el caso de Valentina, quien denunció al escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como "Mamanka", por presuntos hechos de abuso sexual cuando ella era menor de edad y se encontraba en Colombia.

Durante la entrevista, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la Unidad de Protección Especial de Lima intervino en el caso de la hija de Valentina, una niña de 6 años que actualmente se encuentra bajo el resguardo de su progenitor.

Según explicó Seminario, el organismo inició un proceso de desprotección familiar para determinar las medidas correspondientes en favor de la menor. La ministra indicó que la niña pasó la noche en la Unidad de Protección Especial y que se vienen culminando los trámites para evaluar su entrega a su madre.

MIMP evalúa entregar a la niña a su madre

La ministra señaló que uno de los principales objetivos del sector es garantizar la protección de la menor y determinar si corresponde que pueda permanecer junto a Valentina.

"La Unidad de Protección Especial de Lima, un organismo del Ministerio de la Mujer, está tramitando el proceso de desprotección familiar de la niña. La niña no vive con su mamá. La niña vive con el escultor, pero aquí hay varias fallas en el proceso", declaró en Exitosa.

Asimismo, informó que la menor ya había sido trasladada temporalmente a la Unidad de Protección Especial mientras se completan las diligencias correspondientes.

"La niña ayer ya pasó la noche en la Unidad de Protección Especial y hoy día se están cerrando los trámites para ver la posibilidad de que se la entregue a la mamá", afirmó Seminario.

La titular del MIMP también cuestionó que, pese a los antecedentes que rodean el caso, no se hayan activado oportunamente las alertas de protección correspondientes.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, anunció que su sector busca que la menor hija de Valentina, quien fue víctima de abuso por parte del escultor peruano Luis Sifuentes, 'Mamanka', pueda vivir con su... pic.twitter.com/rzkror2sEZ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2026

Ministra cuestiona falta de alertas ante el caso

Durante la entrevista, Seminario sostuvo que existen varios aspectos que deben ser investigados y mencionó, entre ellos, un posible caso de trata de personas relacionado con el traslado de Valentina desde Colombia cuando era menor de edad.

"Ese caso involucra varios puntos. Primero, trata de personas. ¿Por qué él ha traído ilegalmente a esta chica a los 14 años de Colombia? Ahí hay un tema. Trata. El segundo tema es que él tiene a la niña, pero tengo que dar una buena noticia", manifestó.

La ministra también cuestionó que el embarazo y posterior nacimiento de la niña no hayan generado alertas suficientes en las instituciones que tuvieron contacto con el caso.

"¿Cómo va una niña de 14 años a una clínica a dar a luz? Con el hombre de 54. Y no hay una denuncia", sostuvo.

Además, Seminario afirmó que Valentina decidió denunciar pese a que, según su relato, habría recibido amenazas y realizado denuncias anteriormente.

"Hoy día, gracias a Dios, Valentina ha tenido el valor de denunciarlo porque ella ha sido amenazada varias veces. Hay audios completos donde este señor reconoce que la trajo a los 14 años, reconoce que tuvo actividad sexual con la niña de 14 años", declaró.

Finalmente, la ministra aseguró que, tras conocer el caso, dispuso activar las acciones correspondientes desde su sector. El MIMP informó que la Unidad de Protección Especial de Lima viene realizando el procedimiento correspondiente respecto a la niña de 6 años.

La posibilidad de que la menor sea entregada a su madre dependerá de las actuaciones y evaluaciones dentro del proceso de desprotección familiar. Mientras tanto, el caso continúa bajo intervención de las autoridades competentes.