Resguardo policial en buses de transporte público no prosperaría por falta de presupuesto y personal

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de los ataque a las empresas de transporte público Santa Catalina y 'Los Rojitos', el Ministerio del Interior ordenó que efectivos de la PNP brinden resguardo a los buses de estas y otras líneas para así evitar futuros atentados.

Parte esta estrategia es que dos motorizados acompañan a las unidades de diferentes líneas, mientras que otros dos estarán a bordo a fin de responde a cualquier atentado armado que se dan en la ruta. Una de las beneficiadas fue la E.T. Santa Catalina a raíz del reciente asesinato de uno de sus conductores.

No funcionará por falta de presupuesto

Para conocer la opinión de un experto, Exitosa conversó con el exdirector de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, Víctor Quinteros, quien reveló varios detalles desalentadores. Para comenzar, el exfuncionario del Ministerio de Justicia aseguró que ha recogido la versión de los propios transportistas quienes se han pronunciado sobre este resguardo policial el cual acaba de iniciar.

De acuerdo a su comentario, la PNP no tiene los suficientes efectivos para garantizar la seguridad de todas las empresas de transporte público que viene siendo extorsionadas por criminales. Esto debido a que las rutas de dichas líneas son extensas ya que recorren diversos distritos de la capital.

"Si tomamos en cuenta la opinión de los transportistas que a pocos días del lanzamiento de este plan, ya mencionan que tal acompañamiento es deficiente y no se da abasto para seguir esta ruta de solo una de las empresas, pero imagínate cuantas están sometidas al mismo riesgo", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el exdirector de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, Víctor Quinteros, advirtió que la implementación del resguardo policial en buses de transporte público podría no prosperar debido a la falta de recursos económicos y de efectivos... pic.twitter.com/2TA7UgEGmG — Exitosa Noticias (@exitosape) March 20, 2026

Plan sin respaldo presupuestal

En esa misma línea, Quinteros aseguró que la Policía Nacional del Perú ha dispuesto varios planes en el tiempo reciente para frenar el avance de la criminalidad, pero varios de ellos han fracasado por la falta de recursos de todo tipo.

Lamentablemente, estas situaciones negativas han generado que decenas de transportistas pierdan la vida por negarse al pago de cupos exigidos por los delincuentes.

"No solo es un problema de los ómnibus porque en paralelo se ha dado el caso de 'Los Rojitos' donde incluso han muerto pasajeros. Tenemos abundantes planes, pero como los anteriores no hay presupuesto, no hay suficiente efectivo policial, ni equipamiento y los resultados son los que estamos viendo", añadió.

En resumen, el exdirector de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, Víctor Quinteros, aseguró que el resguardo policial a las empresas de transporte público no dará los frutos esperados ya que la PNP no cuenta con el presupuesto necesario para ello.