¿Sabías que hay personas llamadas "Perú", "Patria" o "Bandera"?: RENIEC revela los nombres inspirados en el país y sus regiones

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) volvió a sorprender con una de sus tradicionales publicaciones sobre los nombres registrados en el país.

En esta oportunidad, y aprovechando las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, la entidad difundió un listado de ciudadanos cuyos nombres están inspirados en el territorio nacional, sus regiones, pueblos originarios y símbolos patrios.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el nombre más frecuente es Aymara, con 512 personas registradas. Le siguen Loreto, con 488; Lima, con 117; San Martín, con 88; y Amazonas, con 62 ciudadanos. También aparecen nombres como Inca (35), Tacna (33), Perú (32), Patria (18), Pasco (12), Juane (12), La Libertad (9), Gamarra (7) e Ica (6).

Regiones, cultura y símbolos presentes en los nombres

El listado elaborado por RENIEC también incluye nombres menos frecuentes, pero igualmente vinculados con la identidad peruana. Entre ellos figuran Cusco (4), Tumbes (3), Madre de Dios (2), Peruano (2), Peruana (2), Bandera (2), Pisco (2) y Jaqaru (2).

Asimismo, la entidad registra un ciudadano con los nombres Ayacucho, Junín, Ucayali, Independencia, Marinera y Quechua, reflejando cómo algunos padres optaron por rendir homenaje a la historia, la diversidad cultural o las tradiciones del país al momento de nombrar a sus hijos.

Estas estadísticas forman parte de las curiosidades que periódicamente comparte RENIEC utilizando la información de su base de datos, con el propósito de acercar a la ciudadanía datos llamativos sobre la identidad de los peruanos.

Una campaña que celebra la identidad peruana

La publicación fue difundida en el contexto de las actividades por Fiestas Patrias y coincide con el 31.° aniversario de RENIEC. A través de la campaña "Reniec + Perú celebrando identidad", la institución busca resaltar el valor de la identidad nacional mediante datos que reflejan la diversidad cultural y la creatividad presente en los nombres inscritos en sus registros.

En los últimos años, RENIEC ha compartido diversas estadísticas sobre nombres inspirados en personajes históricos, deportistas, artistas, películas o acontecimientos de actualidad.

Estas publicaciones suelen despertar gran interés entre los usuarios de redes sociales y muestran cómo los acontecimientos culturales y el orgullo por el país también quedan plasmados en los nombres de miles de ciudadanos.

Con esta nueva publicación, RENIEC no solo ofreció una curiosa radiografía de los nombres inspirados en el Perú, sino que también puso en valor la riqueza cultural, geográfica e histórica del país.

Las cifras evidencian que cientos de familias han decidido rendir homenaje a regiones, pueblos originarios y símbolos nacionales, convirtiendo esos elementos en parte de la identidad de miles de peruanos.