Keiko Fujimori da sentida despedida a su primo Ysidro Kagami tras ser hallado sin vida dentro de su vivienda en La Molina

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico suceso ha enlutado el entorno familiar de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. La mañana de este domingo, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de su primo, Ysidro Kagami Fujimori, en el interior de su departamento ubicado en el distrito de La Molina.

Tras reportarse el hecho, que conmocionó a los vecinos del sector al conocer que el cuerpo permaneció en el lugar por varios días , la mandataria se pronunció en horas de la noche para lamentar el deceso y darle un último adiós a su allegado.

El sentido mensaje de la mandataria

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la jefa de Estado lamentó la partida de su familiar y expresó su dolor ante el acontecimiento. El pronunciamiento de la presidenta se dio alrededor de las 8:00 p.m., luego de cumplir con una serie de actividades oficiales en la región Cusco, donde inauguró obras agrarias.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado", escribió.

En el mismo pronunciamiento, precisó la postura de los allegados respecto al funeral a realizarse, el cual, según confirmó, se hará en estricto privado. Asimismo, agradeció a las personas que le hicieron llegar el pésame previamente y exhortó mantener el respeto del caso.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado.



Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de... — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 14, 2026

Alarmante hallazgo en su departamento

El pronunciamiento de la mandataria se da horas después del lamentable hallazgo realizado en el segundo piso de un edificio residencial en La Molina. Ysidro Kagami Fujimori, quien vivía solo, fue encontrado sin vida dentro de su inmueble con varios días de fallecido.

La alerta fue dada por los propios vecinos del inmueble. La presidenta de la junta de propietarios relató que el hombre solía ser muy amigable y comunicarse con todos. Sin embargo, dejaron de verlo realizar sus rutinas habituales —como salir a comprar el pan—, estimando que no lo veían desde hace casi un mes.

Preocupados por su prolongada ausencia, los residentes contactaron a la exesposa del fallecido y, con su autorización, ingresaron a la vivienda, donde descubrieron el cadáver y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual presidenta del Perú. Tras la intervención de los vecinos en el predio, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al inmueble para realizar las diligencias del caso.

Actualmente, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas del deceso.