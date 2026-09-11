Keiko Fujimori anuncia presentación de un plan integral de educación tras revelarse resultados de la evaluación PISA

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi se pronunció este viernes 11 de septiembre en Exitosa sobre los resultados obtenidos por el Perú en la prueba del Programme for International Student Assessment (PISA 2025), la cual ubicó como uno de los países con mayor retroceso a nivel de pruebas de comprensión lectora, ciencia y matemáticas.

De acuerdo con la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), participaron 6 991 estudiantes de 260 colegios a nivel nacional; en ese sentido, el Perú obtuvo 406 puntos en ciencias, 390 en lectura y 382 en matemáticas. Sin embargo, los promedios de la organización fueron de 484, 463 y 465, respectivamente, reflejando así, que los valores se encuentran por debajo de la media establecida, tal como ocurrió en 2015.

Presidenta anuncia acciones inmediatas frente a esta crisis educativa

En entrevista exclusiva brindada al programa "Hablemos Claro", la jefa de Estado anunció "acciones inmediatas" frente a esta evidente crisis educativa. Tras reunirse con el ministro de Educación, José Antonio Chang, la mandataria mencionó que este lunes 14 de septiembre será presentado un plan integral de educación, para hacerle frente a este flagelo que perjudica el desarrollo educativo de niños y adolescentes.

"Vamos a presentar cada una de las decisiones que se va a tomar en infraestructura, en currícula, en mejora de conectividad (...) Estamos avanzando, estamos tomando decisiones y lo importante es que estamos mostrando resultado", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, se mostró preocupada por los resultados obtenidos por Perú en la prueba PISA 2026 y anunció que el día lunes, 14 de septiembre, presentará el plan integral de educación, tras... pic.twitter.com/egISuLw66K — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de atender la anemia infantil, teniendo en cuenta que el 40 % de niños del Perú padecen de este mal, situación que calificó como "pecado", Dicha problemática será atendida dentro de las Mesas Multisectoriales que encabeza su administración, aseveró.

Gobierno declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional

Frente a la alarmante situación en la que estudian a diario niños y adolescentes en los colegios estatales, el pasado 27 de agosto, el Gobierno declaró en en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, con la finalidad de reducir las brechas mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos; fortalecer su planificación y gestión; asegurar su mantenimiento y sostenibilidad; y adoptar las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa.

Según el Decreto Supremo N.º 013-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación elaborará de las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional, así como la formulación de la propuesta normativa legal que crea el sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, y su ente rector adscrito.

Bajo esta consideración, el MINEDU tiene un plazo no mayor de 30 días hábiles para cumplir con lo señalado por el dispositivo y sobre su implementación, se financia con cargo al presupuesto institucional de la entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cabe precisar que, 3 000 colegios presentan riesgo de colapso, sin contar los declarados los que presentan daños estructurales. Además, el Ejecutivo se comprometió en construir un total de 2 000 instituciones educativas hasta 2031 y que van a reparar otros 3 000.