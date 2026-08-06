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Los Olivos: asesinan a balazos a empresario de transportes y su acompañante queda herida en ataque

Un empresario de transportes fue asesinado a balazos en Los Olivos por sicarios que lo interceptaron cuando manejaba su camioneta. Su acompañante resultó herida y la Policía investiga una posible extorsión.

Asesinan a balazos a empresario de transportes
Asesinan a balazos a empresario de transportes (Exitosa)

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 06/08/2026

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Un empresario de transportes fue asesinado a balazos cuando se desplazaba a bordo de su camioneta por una zona de Los Olivos. La víctima fue interceptada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta y, tras el ataque, su acompañante resultó herida y fue trasladada de emergencia a una clínica cercana.

Nuevo asesinato en el sector transporte

El fallecido fue identificado como Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, gerente general de la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego. El crimen ocurrió a solo una cuadra del óvalo Infantas, en la intersección de las avenidas 2 de Octubre y Santa Elvira.

Según información preliminar, el dirigente transportista conducía su vehículo cuando fue sorprendido por dos sujetos armados a bordo de una moto lineal. Los atacantes dispararon en 11 oportunidades contra la camioneta, provocando graves heridas al empresario y a la mujer que lo acompañaba.

Ambos fueron trasladados de emergencia a la clínica Aviva. Sin embargo, los médicos confirmaron que Eugenio Benítez Tacanga llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala. En tanto, su acompañante continúa internada mientras recibe atención médica.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un caso de extorsión contra la empresa de transportes. Cabe recordar que esta misma compañía ya había sido blanco de mafias en septiembre de 2024, cuando tres de sus unidades fueron baleadas en San Martín de Porres.

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Hasta el lugar del crimen llegaron efectivos de la comisaría de Pro para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque. Las autoridades continúan investigando el móvil del asesinato.

Otro asesinato

Hace unos días, un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en el distrito del Rímac. Los responsables del ataque huyeron del lugar al ser descubiertos por un agente de la Policía.

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De acuerdo información de las autoridades policiales la víctima mortal fue identificada como Marco Antonio Arbulú quien se encontraba a bordo de su vehículo. El parte policial señala que un agente de la Policía Nacional del Perú habría tratado de alcanzar a los atacantes quienes terminaron huyendo ingresando incluso en sentido contrario a la vía Evitamiento.

A los tipos se les perdió el rastro en el óvalo Habich. Según pudo constatar un equipo de Exitosa, hasta la escena del hecho acudieron familiares del varón fallecido, pero evitaron dialogar con los medios de comunicación.

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