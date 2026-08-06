Comisión de Ética de la Cámara de Diputados llevará a cabo su sesión de instalación este viernes 7 de agosto

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un día después de que se aprobara su conformación, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados llevará a cabo este viernes, 7 de agosto, su sesión de instalación para lo que será su período anual de sesiones 2026-2027.

Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instala este 7 de agosto

De acuerdo a lo estipulado en la agenda del Congreso de la República, dicho acto se desarrollará mañana desde las 9:00 a.m. en las inmediaciones de la sala Martha Hildebrandt Treviño, localizada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Cabe señalar que, también se especificia que la coordinación de esta comisión estará a cargo del diputado por Renovación Popular, Javier Cipriani Thorne. En esta actividad se elegirá a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre todos sus miembros.

Recordemos que, ayer miércoles, 5 de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la Comisión de Ética Parlamentaria quedaría conformada por seis parlamentarios.

La conformación de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados quedó conformada por los representantes de las seis bancadas con presencia institucional en el hemiciclo. Dicho espacio fiscalizador quedó estructurado por los parlamentarios Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

Previamente, durante la Junta de Portavoces el grupo Juntos por el Perú planteó remover al diputado César Tito Rojas para colocar en su lugar a Azucena Isla Rojas. Sin embargo, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, pidió que se reconsidere la decisión inicial para que dicha plaza sea ocupada por la parlamentaria Jessica Sadith Pérez Quispe.

Recordemos que la designación inicial de Tito Rojas desencadenó fuertes cuestionamiento en diversos sectores políticos, debido a sus antecedentes ligados al Movadef, organización considerada brazo político de Sendero Luminoso.

Hay que mencionar que, la Junta de Portavoces aprobó el esquema numérico de las 16 comisiones ordinarias legislativas correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, tras registrarse 111 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

Es así que, luego de que se aprobara su conformación, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados desarrollará este viernes, 7 de agosto, la sesión de su instalación para lo que será su período anual de sesiones 2026-2027.