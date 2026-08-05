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Ante llegada del pontífice

Carlos Espá responde si Keiko Fujimori viajará con el papa León XIV a las regiones durante su visita

Tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá resolvió las dudas relacionadas con la pronta llegada del papa León XIV al Perú en el mes de noviembre.

Carlos Espá responde si Keiko viajará con el papa León XIV
Carlos Espá responde si Keiko viajará con el papa León XIV (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

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Con la confirmación de las fechas que permanecerá el papa León XIV en el Perú, el canciller Carlos Espá sostuvo una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y respondió una serie de interrogantes asociadas con el tema 

Canciller recalcó el entusiasmo de la mandataria por la visita del sumo pontífice

El canciller Carlos Espá aseguró que la presidenta Keiko Fujimori espera con gran expectativa la visita del papa León XIV al Perú. El ministro destacó que el cariño que el Santo Padre siente por el país hará de este encuentro un momento especial para millones de peruanos.

"Estamos realmente muy ilusionados todos los ministros, por su puesto la presidenta Fujimori está muy ilusionada de esta visita que, creo que va a ser muy bonita, muy especial, sabiendo el cariño que tiene el papa por el Perú", afirmó Espá.

Asimismo, al ser cuestionado por los avances en la logística para el desarrollo de la visita del papa León XIV, el canciller Carlos Espá mencionó que, el país está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para asegurar el éxito en cada una de las actividades que se llevarán a cabo desde el 11 hasta el 17 de noviembre.

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"Estamos en constante comunicación con la anunciatura viendo todos los detalles y los traslados. El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito. Estamos totalmente comprometidos en la parte logística, en los transportes, en la parte organizativa en los diferentes lugares que el va a estar visitando", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

Viajes del papa León XIV dentro del país

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa, el canciller Carlos Espá fue consultado sobre si, durante la reunión con la mandataria, se había considerado la posibilidad de que la presidenta viajara junto con el papa a las regiones del país. Ante la consulta, el representante del ministerio no confirmó ni descartó esa posibilidad, pero enfatizó que Keiko Fujimori sostendrá una serie de reuniones con el sumo pontífice a su llegada al país.

"La presidenta Fujimori va a recibir en palacio de gobierno al papa, van a sostener una reunión privada, van a sostener una reunión también con las distintas autoridades, eso también va a ser una visita a Palacio de Gobierno muy importante", expresó el canciller.

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Finalmente, con estas declaraciones Carlos Espá responde si la presidenta Keiko Fujimori viajará con el papa León XIV a las regiones durante su visita, enfatizando en las actividades que se desarrollarán.

Temas relacionados Carlos Espá Keiko Fujimori noviembre Papa León XIV Visita al Perú

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