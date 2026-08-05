Feriado del 6 de agosto: así funcionará el transporte público en Lima y Callao

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo del feriado nacional de este jueves 6 de agosto por la conmemoración de la Batalla de Junín, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los principales servicios de transporte público operarán con un horario especial para garantizar el desplazamiento de miles de ciudadanos que aprovecharán el día de descanso para realizar actividades personales, familiares o recreativas.

La entidad recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y verificar los horarios antes de movilizarse.

Metropolitano, Metro y corredores tendrán horario especial:

Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.

funcionarán las 24 horas del día. Corredores complementarios: atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

operará en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro de Lima: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., el servicio Expreso 1 de 6:00 a. m. a 9 p. m. y el Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.

ATU recomienda planificar los desplazamientos

La institución exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización en los servicios.

En ese sentido, señaló que los usuarios pueden consultar los horarios y rutas antes de iniciar su viaje para evitar inconvenientes durante el feriado, recomendación que busca reducir contratiempos y mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos.

Asimismo, recordó que el respeto de las normas de convivencia dentro de las unidades, el uso adecuado de los paraderos autorizados y la planificación anticipada contribuirán a una circulación más ordenada durante la jornada festiva.

La ATU también reiteró que los servicios se encuentran preparados para atender la demanda esperada sin afectar la continuidad del transporte en Lima y Callao.

Con este horario especial, las autoridades buscan asegurar que la población pueda movilizarse de manera segura y eficiente durante el feriado del 6 de agosto. Conocer previamente los horarios de operación permitirá a los usuarios organizar mejor sus actividades y evitar contratiempos en una fecha en la que miles de personas se desplazarán por distintos puntos de la capital y el primer puerto.