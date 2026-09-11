Roberto Martínez sorprendió a Tilsa Lozano con atrevida propuesta: "No tiene nada de malo"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a desempolvar una anécdota de su época en El Gran Show y esta vez soltó una historia que nadie conocía. La conductora contó que Roberto Martínez le hizo una atrevida propuesta, situación que la dejó completamente sorprendida.

Tilsa Lozano recordó inesperada propuesta

Durante una reciente edición de su podcast Tres al hilo, Tilsa Lozano decidió compartir una experiencia que, según contó, nunca había revelado públicamente. La exmodelo recordó que, cuando participaba en El Gran Show, una persona conocida se acercó a ella con una invitación que no esperaba.

Aunque al inicio prefirió mantener el misterio y no decir de quién se trataba, sí contó algunos detalles de aquella conversación. Todo habría comenzado cuando esta persona le propuso realizar un viaje fuera del país y le aseguró que tenía millas para hacerlo.

"Voy a contar algo que nunca he contado de una persona conocida. Cuando yo estaba en El Gran Show, una persona me dijo: 'Vamos de viaje' y me dijo: 'Tengo millas', y yo fui como... Te lo juro", relató Tilsa Lozano frente a sus compañeros.

La manera en que recordó el momento dejó en evidencia que la propuesta la tomó por sorpresa. Sus acompañantes, como era de esperarse, quisieron saber inmediatamente quién había sido el personaje que se animó a hacerle semejante invitación.

Mientras la conversación avanzaba, Tilsa reveló que incluso recibió una advertencia para no mencionar nombres ni brindar demasiados detalles sobre aquella historia. Según explicó, su manager o alguien de producción le pidió tener cuidado con la información que estaba contando.

Sin embargo, la conductora no vio motivo para guardar silencio sobre una anécdota ocurrida años atrás y cuestionó por qué tendría problemas por contarla. "¿Por qué no? No tiene nada de malo. ¿Qué cosa, me van a demandar por decir que me iba a invitar de viaje?", manifestó.

Tilsa revela pistas sobre Roberto Martínez

El misterio comenzó a resolverse cuando Tilsa soltó algunas pistas durante la conversación. En lugar de decir directamente el nombre, mencionó que otras figuras de la televisión también habían hablado recientemente sobre ese mismo personaje.

"Pero escúchame, Viviana está hablando de él, Gisela está hablando de él", comentó la conductora. Fue entonces cuando Gabriel Calvo relacionó las referencias de Tilsa con Roberto Martínez y mencionó su nombre como el posible protagonista de aquella historia.

Así, la anécdota que Tilsa Lozano mantuvo durante años en reserva terminó saliendo a la luz. Aunque ella inicialmente evitó revelar el nombre, las referencias dadas durante la conversación llevaron a señalar a Roberto Martínez como quien le habría hecho la inesperada propuesta de viaje.