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Labubus sin permiso: Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco importadoras

Las empresas ingresaron al Perú llaveros, pulseras y otros artículos que reproducían elementos de la obra sin autorización. Además de las sanciones económicas, serán inscritas en el registro de infractores de derechos de autor.

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a importadoras de Labubus sin licencias
Indecopi multa con más de S/1,8 millones a importadoras de Labubus sin licencias (Composición Exitosa)

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/10/2026

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El Indecopi sancionó a cinco empresas importadoras con multas que suman S/1.829.025, equivalentes a 332,55 unidades impositivas tributarias (UIT), por introducir al país productos que reproducían sin permiso elementos originales de Labubu. La decisión fue emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, segunda y última instancia administrativa de la institución.

¿Por qué fueron sancionadas?

La Sala determinó que las compañías importaron artículos con elementos de una obra protegida por el derecho de autor sin contar con la autorización de su titular. Los derechos patrimoniales de Labubu pertenecen a Beijing Pop Mart Cultural Creative Co., Ltd.

La infracción identificada corresponde a la importación no autorizada de esos productos. Según precisó Indecopi, para ingresar al país mercancías que reproducen obras protegidas se requiere el permiso de los titulares de sus derechos.

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¿Qué empresas recibieron las multas?

Las sanciones económicas fueron distribuidas de la siguiente manera. En conjunto, las cinco multas alcanzan las 332,55 UIT informadas por la autoridad administrativa.

  • Jerand Import & Trading S.A.C.: 116,66 UIT, la multa más alta.
  • Group Enterprise Bin Bin S.A.C.: 113,85 UIT.
  • Asia Company Toys S.A.C.: 86,27 UIT.
  • Import Export Jama S.A.C.: 12,55 UIT.
  • Arovell Perú S.A.C.: 3,22 UIT.

¿Qué productos fueron detectados?

La mercancía comprendía ganchos y ligas para el cabello, monederos, pulseras, llaveros de peluche, gorros, relojes y globos metálicos, entre otros artículos. Estos productos incorporaban imágenes que reproducían elementos de Labubu sin el permiso correspondiente.

La sanción, por tanto, no se limita a juguetes o figuras: también abarca accesorios y objetos que utilizan elementos de la obra artística protegida.

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¿Qué otras medidas dispuso Indecopi?

Además de las multas, la Sala ordenó inscribir a las cinco compañías en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Aunque los pronunciamientos corresponden a la última instancia administrativa del Indecopi, las empresas pueden impugnar las resoluciones ante el Poder Judicial. 

El caso establece sanciones económicas y registrales por importar productos que reproducen Labubu sin autorización. Si bien la decisión agota la vía administrativa, permanece abierta la posibilidad de que las compañías cuestionen las resoluciones judicialmente.

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