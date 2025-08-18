Desarticulan dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en Tacna, Ayacucho y Puno

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nuevo golpe a la criminalidad. Dos organizaciones criminales que se dedicaban al traslado de cocaína en grandes cantidades desde la zona del VRAEM hacia Puno han sido desarticuladas en las últimas horas.

En un operativo conjunto desarrollado entre los efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, se pudo capturar a los miembros de las organizaciones delictivas que tenían como objetivo los mercados internacionales.

Los intervenidos

De acuerdo con la información proporcionada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) del Callao, los operativos en simultáneo se desarrollaron en las regiones de Tacna, Ayacucho y Puno.

En ese sentido, fue detenido Rubén Manyahuillca, alias 'Rubén' u 'Oso', quien habría liderado una red que se encargaba del acopio, acondicionamiento y transporte de cocaína con destino a Bolivia y posteriormente a otros países del extranjero.

Asimismo, fueron capturados Franklin Silva, alias 'Franklin'; Feliciano Silva, alias 'Feliciano'; Johnatan Yucra, así como otros involucrados. Según las indagaciones del equipo fiscal, los detenidos, así como Yoner Silva, alias 'Chato', actualmente recluido, trasladaban cargamentos de cocaína desde el VRAEM hasta Puno utilizando camionetas convoy.

Modus operandi

Según el Ministerio Público, se utilizaron las modalidades como el 'gancho ciego' y el 'preñado de contenedores' para el envío marítimo de la carga ilícita a través de los puertos del Callao y Paita; y al interior del país transitaban por trochas para evadir controles policiales.

Cabe precisar que, en ambas intervenciones se incautaron vehículos como camionetas y dinero en efectivo. Asimismo, se hallaron celulares, GPS y una motocicleta, todas usadas para cometer sus actividades delictivas.

"A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar a las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas, actividad que alimenta el crimen organizado, el lavado de activos y violencia en diversas regiones del país", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que en las últimas 24 horas, la PNP realizó 3 131 operativos a nivel nacional, en el marco de su lucha institucional contra la criminalidad que viene azotando a varias diversas regiones del país.

De acuerdo con su reporte oficial, lograron la detención de 809 personas en flagrancia delictiva, asimismo, han capturado a 202 requisitoriados, e incautado 27 armas de fuego y desarticulado 33 bandas criminales.

De esta manera, desde la PNP y la Fiscalía dan un nuevo golpe a la criminalidad, más precisamente contra el delito del tráfico ilícito de drogas.