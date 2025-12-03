Asesinan a balazos a conductor de bus de la Línea 20 mientras trasladaba pasajeros en Chorrillos

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En Chorrillos, un bus de la Línea 20 murió tras recibir impactos de bala durante un ataque armado de extorsionadores. Víctima, identificado como Andrés Kaira (43), trasladaba a pasajeros hacia su último paradero.

Atacan a balazos bus de la Línea 20

El conductor de la unidad móvil se encontraba trasladando a los pasajeros por la intersección de las calles Chira con Huánuco, cuando de pronto, de acuerdo a los testigos, aparecieron delincuentes a bordo de una motocicleta y han escuchado al menos dos impactos de bala.

Este hecho ocasionó que los pasajeros que se encontraban en el interior del bus, así como también en todo el sector del asentamiento humano Nueva Caledonia vivan momentos de pavor.

De acuerdo al relato de una mujer, tras el ataque, los hampones huyeron de manera inmediata y fue un patrullero quien trasladó al conductor de la Línea 20, quien resultó gravemente herido."Parece que le dieron en la cabeza", declaró a nuestro medio.

Además, señaló que no es la primera vez que ocurren este tipo de acontecimientos, anteriormente reveló que fue atacado un bus de la Linea 38. Tras el hecho cometido, la testigo sostuvo que se está evaluando que se implemente cámaras de videovigilancia en la zona. Al ser consultada si es que hay presencia policial en la zona, respondió que no.

Chofer gravemente herido fallece

Cabe resaltar que, el chofer agraviado fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa donde lamentablemente falleció. Según información recopilada por Exitosa, el conductor fue identificado como Andrés Caira, de 43 años, quien recibió al menos dos impactos de bala, uno de ellos le cayó directamente al corazón lo que ocasionó que fallezca inmediatamente.

Vale indicar que, en el lugar de los hechos no hay cámaras de seguridad por lo que las investigaciones por parte de las autoridades se van a retrasar.

Chofer que falleció tras ataque a bus de la Línea 20

En tanto, peritos de criminalística se han apersonado hasta el lugar de la escena y han contabilizado al menostres casquillos de bala.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también llegaron a la zona y procedieron con las diligencias correspondientes con el principal objetivo de averiguar por qué punto es que lograron huir los sujetos con total impunidad.

Es así que, en el marco del estado de emergencia, un nuevo ataque contra el sector transporte se ha registrado en el distrito de Chorrillos en el que delincuentes dispararon contra el chofer de un bus de la Línea 20 que se encontraba con pasajeros a bordo. El chofer resultó gravemente herido y fue derivado al hospital.