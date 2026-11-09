León XIV en Argentina: el papa encabeza un histórico encuentro con representantes de diversas religiones

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La segunda jornada del viaje apostólico del papa León XIV en la Argentina continúa su curso con múltiples escalas institucionales.

Antes de su arribo al Palacio San Martín, el pontífice encabezó un convocante encuentro en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) junto a empresarios, sindicalistas, docentes y movimientos populares, donde brindó un firme discurso advirtiendo sobre los riesgos de la desregulación de la inteligencia artificial y llamando a superar la polarización en el país.

Un encuentro entre religiones

Tras dicha actividad, el Santo Padre se trasladó hacia el Palacio San Martín para presidir un esperado encuentro interreligioso e intercultural, reuniéndose con más de un centenar de referentes de distintas confesiones cristianas, credos y y tradiciones de pueblos originarios.

Durante su intervención ante los líderes religiosos, León XIV subrayó la importancia de la fraternidad y recordó los pilares legados por su predecesor.

"Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes, es decir, nuevos caminos de colaboración en la sociedad en la que vivimos", expresó el pontífice.

Asimismo, destacó la riqueza histórica y cultural de la nación, definiéndola como un espacio de convivencia pacífica entre diversas creencias:

"La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo que fueron llegando a esta tierra a lo largo de los siglos... Sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad", remarcó.

Las tres misiones fundamentales de las religiones

En el núcleo de su mensaje, el Papa planteó que las expresiones de fe cumplen tres funciones esenciales en el mundo contemporáneo:

Guardianas de la dignidad humana: Recordó que los seres humanos no están hechos solo de materia, sino de un profundo anhelo de sentido, justicia y verdad. En esa línea, llamó a defender la vida "desde la concepción hasta su fin natural". Expresiones de la libertad y liberación de los ídolos: Instó a fieles a cuidar la propia Tierra confiada por el Creador y exhortó a no destruirla, además de liberarse de los falsos ídolos del dominio, la vanagloria y, de manera categórica, de la guerra. Lugares para cultivar la esperanza: Destacó que las religiones funcionan como un vínculo intergeneracional (religare), conectando a las personas para mirar el futuro con optimismo y tejer redes de solidaridad frente a la soledad y la pobreza.

El llamado final por un mundo sin guerras

Hacia el cierre de su intervención, y retomando las palabras pronunciadas por San Juan Pablo II en Asís y la encíclica Fratelli Tutti de su predecesor, León XIV instó a los líderes religiosos a redoblar el compromiso por la paz:

"Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras".

Con este mensaje de unidad y fraternidad interreligiosa, el Santo Pontífice coronó una de las actividades diplomáticas y espirituales más relevantes de su visita al país.