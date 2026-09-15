Lima será sede del gran encuentro mundial del Caballo Peruano de Paso este 10 y 11 de octubre

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima se prepara para vivir una de las celebraciones ecuestres más importantes a nivel internacional con la realización del Mundial del Caballo Peruano de Paso, que se llevará a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Escuela de Equitación del Ejército - La Molina.

Evento reunirá delegaciones de 21 países

En esta edición, el evento marcará un hito al reunir delegaciones de 21 países, destacando por primera vez la participación de naciones como Alemania, China y Grecia, que se suman a países tradicionalmente vinculados a esta disciplina como Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil y España, entre otros.

El público podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel que combina tradición, elegancia y destreza ecuestre, con actividades centrales como el Tercer Concurso Mundial de Marinera con Caballo Peruano de Paso, el Primer Concurso Mundial de Escuadras Ecuestres y la esperada Gran Final del Sexto Campeonato Internacional de Eficiencia, donde jinetes y caballos demostrarán su precisión, resistencia y conexión.

Uno de los momentos más impactantes será la coreografía monumental con delegaciones internacionales, junto a presentaciones culturales de alto nivel como el ballet folclórico Jallmay, además del emotivo homenaje a la cuadrilla del Señor de los Milagros a caballo de paso, que promete conmover a los asistentes.

Espectáculo de lujo están garantizados

El programa también incluye la participación de escuadras ecuestres internacionales, la farándula del Ejército Peruano a caballo, la presentación de la reina del Concurso Mundial Amazonas del Perú y diversos espectáculos que resaltan la riqueza cultural y tradición del país.

Pensando en toda la familia, el evento contará además con un patio de comidas, zona infantil, feria artesanal y shows musicales en vivo, convirtiéndose en una experiencia integral para grandes y chicos.

El Mundial del Caballo Peruano de Paso no solo celebra la elegancia y nobleza de nuestro caballo bandera, sino que también posiciona al Perú como referente internacional en cultura ecuestre y tradiciones vivas. La venta de entradas es a través de la plataforma de Joinnus.