Detienen a cinco presuntos integrantes de 'Los Verdugos - Nueva Generación' tras once allanamientos

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un megaoperativo desplegado este martes en Piura permitió detener preliminarmente a cinco personas investigadas por su presunta vinculación con "Los Verdugos - Nueva Generación". La intervención incluyó once allanamientos y requisas en penales, como parte de una investigación por extorsión y organización criminal en Piura investigada.

Once inmuebles fueron allanados durante operativo

Las diligencias fueron ejecutadas por unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía. El operativo comprendió inmuebles ubicados en Piura, Veintiséis de Octubre y Tambogrande, además de intervenciones en los establecimientos penitenciarios de Piura y Ancón I, en Lima.

Se incautaron celulares, chips telefónicos, memorias SD, tarjetas bancarias y otros elementos. Estos objetos serán sometidos a pericias para determinar su posible relación con los hechos investigados y establecer la participación individual de las cinco personas detenidas durante el operativo policial correspondiente.

La investigación fiscal sostiene que la presunta organización habría comenzado sus actividades a mediados del 2024 y tendría presencia en diferentes zonas del país. Entre los lugares mencionados figuran Castilla, Sullana, Paita, Chiclayo, Moyobamba, Ate, Ica y Santa, según la tesis fiscal.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Golpe a la delincuencia en Piura. La Policía intervino a presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Verdugos - Nueva Generación', quienes serían investigados por su presunta participación en actos de extorsión contra comerciantes y... pic.twitter.com/1cQTQFdtf3 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2026

Investigan presunto circuito para cobrar extorsiones

Dos internos serían los presuntos cabecillas y habrían coordinado las extorsiones desde establecimientos penitenciarios mediante celulares clandestinos. La Fiscalía sostiene que las víctimas habrían recibido exigencias de hasta 20 mil soles o pagos periódicos, acompañados de amenazas vinculadas con ataques registrados.

Detenidos preliminarmente.

La estructura investigada tendría funciones diferenciadas para conseguir chips, realizar llamadas intimidatorias y recibir los pagos. Parte del dinero habría sido movilizado mediante cuentas bancarias y billeteras digitales de personas que permanecían en libertad, de acuerdo con la tesis fiscal recogida durante las diligencias recientes.

Los cinco detenidos fueron identificados como:

Douglas Campodónico Díaz , de 59 años, alias 'Douglas'.

, de 59 años, alias 'Douglas'. Tatiana Dayana de los Ángeles Castillo Grillo , de 21 años, alias 'Tatiana'.

, de 21 años, alias 'Tatiana'. Evelyn Yesenia Alcedo Campodónico , de 48 años, alias 'Yesenia'.

, de 48 años, alias 'Yesenia'. Evelyn Katerine Cueva Flores , de 22 años, alias 'Evelyn'.

, de 22 años, alias 'Evelyn'. Jhayr Alexander Rivas Montero, de 22 años, alias 'Jhayr'.

El operativo también permitió revisar cuatro celdas penitenciarias: tres pertenecientes al penal de varones de Piura y una ubicada en Ancón I. Las autoridades buscan determinar si desde esos espacios se habrían coordinado las actividades atribuidas a la presunta organización criminal investigada durante diligencias oficiales.

Las diligencias continúan mientras los elementos incautados son sometidos a análisis. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada detenido y establecer posibles conexiones con otros casos de extorsión registrados en distintas regiones, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los investigados.