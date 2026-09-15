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Operativo contra extorsión

Detienen a cinco presuntos integrantes de 'Los Verdugos - Nueva Generación' tras once allanamientos

Un megaoperativo en Piura terminó con cinco detenidos investigados por extorsión y presunta pertenencia a la organización criminal. Las autoridades también realizaron allanamientos y requisas en penales.

Megaoperativo detuvo a 5 presuntos integrantes.
Megaoperativo detuvo a 5 presuntos integrantes. (Composición Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 15/09/2026

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Un megaoperativo desplegado este martes en Piura permitió detener preliminarmente a cinco personas investigadas por su presunta vinculación con "Los Verdugos - Nueva Generación". La intervención incluyó once allanamientos y requisas en penales, como parte de una investigación por extorsión y organización criminal en Piura investigada.

Once inmuebles fueron allanados durante operativo

Las diligencias fueron ejecutadas por unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía. El operativo comprendió inmuebles ubicados en Piura, Veintiséis de Octubre y Tambogrande, además de intervenciones en los establecimientos penitenciarios de Piura y Ancón I, en Lima.

Se incautaron celulares, chips telefónicos, memorias SD, tarjetas bancarias y otros elementos. Estos objetos serán sometidos a pericias para determinar su posible relación con los hechos investigados y establecer la participación individual de las cinco personas detenidas durante el operativo policial correspondiente.

La investigación fiscal sostiene que la presunta organización habría comenzado sus actividades a mediados del 2024 y tendría presencia en diferentes zonas del país. Entre los lugares mencionados figuran Castilla, Sullana, Paita, Chiclayo, Moyobamba, Ate, Ica y Santa, según la tesis fiscal.

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Dos internos serían los presuntos cabecillas y habrían coordinado las extorsiones desde establecimientos penitenciarios mediante celulares clandestinos. La Fiscalía sostiene que las víctimas habrían recibido exigencias de hasta 20 mil soles o pagos periódicos, acompañados de amenazas vinculadas con ataques registrados.

Detenidos en el megaoperativo en Piura
Detenidos preliminarmente.

La estructura investigada tendría funciones diferenciadas para conseguir chips, realizar llamadas intimidatorias y recibir los pagos. Parte del dinero habría sido movilizado mediante cuentas bancarias y billeteras digitales de personas que permanecían en libertad, de acuerdo con la tesis fiscal recogida durante las diligencias recientes.

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Los cinco detenidos fueron identificados como:

  • Douglas Campodónico Díaz, de 59 años, alias 'Douglas'.
  • Tatiana Dayana de los Ángeles Castillo Grillo, de 21 años, alias 'Tatiana'.
  • Evelyn Yesenia Alcedo Campodónico, de 48 años, alias 'Yesenia'.
  • Evelyn Katerine Cueva Flores, de 22 años, alias 'Evelyn'.
  • Jhayr Alexander Rivas Montero, de 22 años, alias 'Jhayr'.

El operativo también permitió revisar cuatro celdas penitenciarias: tres pertenecientes al penal de varones de Piura y una ubicada en Ancón I. Las autoridades buscan determinar si desde esos espacios se habrían coordinado las actividades atribuidas a la presunta organización criminal investigada durante diligencias oficiales.

Las diligencias continúan mientras los elementos incautados son sometidos a análisis. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada detenido y establecer posibles conexiones con otros casos de extorsión registrados en distintas regiones, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los investigados.

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