Cajamarca: hallan histórico ritual inca de clausura con 18 vasijas y una huanca sacra

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las cumbres del valle de Condebamba, a 3.400 metros de altitud, investigadores del Proyecto Wancasanga desenterraron un extraordinario contexto de clausura ritual en la cima de Huaman Orco, antiguo centro logístico del imperio inca. Este trascendental hallazgo arqueológico saca a la luz el proceso religioso mediante el cual los antiguos pobladores inactivaron un importante edificio prehispánico, cubriéndolo bajo capas de tierra y piedra.

Detalles del hallazgo ritual y la estructura del sellado sagrado

El núcleo de este descubrimiento se localiza en la Unidad de Excavación 03 de la Plaza 1, correspondiente al Sector C del complejo. En la capa de relleno colocada deliberadamente para sellar el espacio, los especialistas recuperaron 18 vasijas ceremoniales en perfecto estado de conservación, acompañadas por 11 artefactos de piedra que incluyen batanes, manos de molienda y azadas.

Lejos de ser escombros convencionales, los objetos formaban parte de un depósito ceremonial cuidadosamente dispuesto para inutilizar el acceso que unía el Recinto 3 con la plaza principal. Como elemento central y para coronar la sacralidad de la ceremonia, los constructores erigieron en posición vertical una huanca, un monolito tutelar que selló de manera definitiva el paso.

Este significativo acto sepultó la primera etapa constructiva del recinto, permitiendo modificaciones posteriores con mampostería de bloques canteados. El hallazgo de cerámica con estilos Cajamarca e Inca provincial confirma que Wancasanga funcionó como un espacio altamente dinámico, adaptado a continuas transformaciones sociales, políticas y religiosas durante la época imperial.

Capacidad logística del imperio y articulación con la comunidad local

El ritual descubierto en la Plaza 1 complementa los hallazgos previos logrados en las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Jerry Solano Calderón y financiadas por la Municipalidad Distrital de Condebamba. En el mismo Sector C, el equipo ya había identificado doce colcas o depósitos circulares alineados en forma de medialuna, lo que demuestra la enorme capacidad de almacenamiento y control territorial que ejerció el Tahuantinsuyo en la sierra de Cajabamba.

Las investigaciones actuales retoman los trabajos catastrales iniciados en 1989 por el arquitecto José Pineda Quevedo, devolviendo a Wancasanga un lugar privilegiado en la arqueología del norte peruano. Respaldado por la Resolución Directoral N.° 000302-2026-DCIA-DPGA-VMPCIC/, el equipo multidisciplinario conformado por arqueólogos, antropólogos y especialistas en conservación continúa desarrollando prospecciones en los sectores C y D del complejo.

Asimismo, la intervención arqueológica ha logrado consolidar un modelo de impacto social y educativo impulsado por las autoridades locales y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca. La población del caserío de Chauchabamba participa activamente en las labores de excavación y en talleres comunitarios, asumiendo con orgullo la protección de este valioso patrimonio cultural.

En ese sentido, Cajamarca se reafirma como un territorio de inestimable riqueza arqueológica, donde descubrimientos como el de Wancasanga permiten comprender con mayor precisión la complejidad de los rituales religiosos y el nivel de organización logística alcanzado por la civilización inca.