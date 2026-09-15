Avión iraní registra falla en pleno vuelo y aterriza de emergencia tras violentas vibraciones

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un Boeing 737 de Sepehran Airlines realizó un aterrizaje de emergencia este martes 15 de septiembre, después de presentar un problema poco después de despegar de Mashhad, Irán. La aeronave cubría la ruta hacia Kermanshah cuando la tripulación decidió regresar al aeropuerto de origen por seguridad.

Falla provocó fuertes vibraciones durante el vuelo

Según UOL, el avión perdió uno de sus neumáticos de su tren de aterrizaje poco después del despegue. Esta emergencia obligó a la tripulación a retornar al Aeropuerto Internacional Shahid Hasheminejad de Mashhad, donde logró aterrizar de emergencia y los pasajeros pudieron abandonar sin que se reporten personas heridas.

El vuelo había despegado aproximadamente a las 17:39 horas, según el horario local, cuando comenzó el incidente. Durante el regreso, el movimiento de la aeronave fue registrado en videos difundidos más tarde en redes sociales, donde se observan las fuertes sacudidas dentro de la cabina.

Las vibraciones provocaron que parte del revestimiento interior del techo se desprendiera y terminara sobre la zona ocupada por los pasajeros. Además, algunos objetos ubicados en los compartimentos superiores cayeron durante las sacudidas, mientras varias personas reaccionaban con gritos ante lo ocurrido.

El incidente también provocó el cierre temporal de la pista del aeropuerto. Las operaciones fueron restablecidas posteriormente, luego de que las autoridades completaran las acciones correspondientes tras el aterrizaje de emergencia del Boeing 737 involucrado.

Aeronave regresó al aeropuerto de origen

Las imágenes difundidas muestran a pasajeros permaneciendo en sus asientos mientras diferentes piezas del revestimiento interior caen desde la parte superior de la cabina. También se observan elementos internos expuestos después de que las fuertes vibraciones afectaran los paneles instalados en el techo.

El vuelo tenía como destino Kermanshah y transportaba a 127 personas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente. La aeronave finalmente permaneció en tierra después del aterrizaje, mientras se evaluaban las condiciones generadas por la falla registrada durante el despegue.

El caso ocurrió aproximadamente dos semanas después de otro incidente relacionado con Sepehran Airlines. Una aeronave de la misma compañía, que cubría la ruta entre Teherán y Mashhad, salió de la pista durante el aterrizaje. En ese episodio tampoco se reportaron personas heridas.

El avión iraní logró completar el aterrizaje de emergencia en Mashhad después de presentar una falla en uno de sus neumáticos y fuertes vibraciones. Los desprendimientos dentro de la cabina fueron registrados por pasajeros, mientras la compañía informó que todos pudieron desembarcar de manera segura.