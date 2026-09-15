Caso Jenss Lara: liberan a Juan Manuel Bocanegra, uno de los detenidos vinculados al secuestro del empresario minero

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso del sanguinario secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes ha registrado un nuevo desarrollo en Trujillo.

Tras cumplirse el plazo de ley para las diligencias preliminares, las autoridades dispusieron la liberación de Juan Manuel Bocanegra Henríquez, de 23 años, quien abandonó las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) luego de permanecer 15 días en calidad de detenido.

No habría tenido participación

La decisión de otorgarle la libertad en esta fase de la investigación respondería a la falta de elementos de convicción suficientes que probaran su participación directa en la ejecución del violento rapto.

Esta medida respalda los reclamos que venían realizando sus familiares en los exteriores de la dependencia policial, quienes desde el primer momento denunciaron que la detención de los jóvenes fue un error, asegurando que se encontraban durmiendo en su domicilio cuando ocurrió el atentado criminal.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Desde Trujillo, Juan Manuel Bocanegra Henríquez fue liberado de la División de Investigación Criminal tras permanecer 15 días detenido por el caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara. Familiares indican que se está haciendo justicia y... pic.twitter.com/hBlapQdY9V — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2026

Un trasfondo complejo

Juan Manuel había sido intervenido a principios de septiembre junto a su hermano menor, Roy Stiven Bocanegra Marreros (22 años), y su padre, Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo'. En aquel momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló a este núcleo familiar de haber brindado el soporte logístico necesario para la banda de falsos policías que perpetró el múltiple crimen en La Libertad.

El elemento central que motivó estas detenciones en presunta flagrancia fue la localización de un automóvil Suzuki negro, con placa T3X-310, en la urbanización Torres Araujo.

Las pesquisas policiales determinaron que dicho vehículo fue empleado para trasladar el armamento, los cascos y los chalecos con distintivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), indumentaria que los delincuentes usaron para simular un falso operativo de interdicción.

La confesión clave del padre

El desenlace a favor del hijo mayor estaría fuertemente influenciado por las declaraciones de su propio padre. Tras ser capturado en la provincia de Pataz, Roy Peter Bocanegra declaró y confirmó su participación en el acto, pero buscó deslindar de sus hijos, según lo informado por el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad

Espinoza confirmó que, una vez intervenido, Bocanegra asumió su rol como coordinador del traslado logístico y fue tajante al declarar ante los agentes: "Yo soy el delincuente, mis hijos no".

Mientras Juan Manuel ya se encuentra en libertad tras finalizar su periodo de detención policial, su padre y su hermano menor permanecen a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones de ley.