Diego Simeone elige a Lionel Messi como su favorito para el Balón de Oro 2026

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Diego Simeone tiene claro quién debería ganar el Balón de Oro 2026. Consultado sobre el futbolista que considera merecedor del prestigioso premio, el entrenador argentino no dudó en mencionar a Lionel Messi y destacó especialmente su actuación en la última Copa del Mundo. El pronunciamiento del estratega del Atlético de Madrid generó repercusión internacional al respaldar a su compatriota frente a la nueva generación de figuras que compite por el galardón en la presente edición.

El respaldo de Simeone y los argumentos de la candidatura al Balón de Oro

El técnico del cuadro colchonero argumentó su elección al resaltar el nivel competitivo que sostiene el astro argentino pese al paso del tiempo. Para el entrenador, lo demostrado en el certamen mundialista es motivo suficiente para colocarlo por encima del resto de aspirantes al trofeo.

"Messi, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, sin ninguna duda, Messi", respondió Simeone al ser consultado sobre quien debería quedarse con el galardón.

A sus 39 años, Messi vuelve a captar la atención de France Football tras una temporada en la que mantuvo números destacados con Inter Miami y la selección argentina. Su presencia entre los nominados vuelve a ponerlo en la discusión por un premio que ya conquistó en ocho oportunidades a lo largo de su legendaria carrera deportiva.

🏆 Ni Mbappé, ni Lamine Yamal... Simeone tiene claro quién debe ganar el próximo balón de oro



😳 "Messi, sin ninguna duda"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3HCxA5VoSu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 15, 2026

La nómina de candidatos y los detalles de la gala en Londres

El periodo evaluado para esta edición comprende la temporada 2025/2026, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, incluyendo el rendimiento mundialista entre los criterios decisivos. En esta ocasión, el astro rosarino deberá competir con algunas de las principales figuras del fútbol mundial, como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Lautaro Martínez, Vitinha y Rodri, entre otros.

La gala se celebrará el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra, marcando un hito histórico al desarrollarse por primera vez fuera de territorio francés. El ganador será determinado por un jurado compuesto por 100 periodistas especializados del ranking FIFA, quienes evaluarán el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo de cada nominado.

En ese sentido, el Balón de Oro 2026 promete ser una de las ediciones más disputadas de los últimos años, donde el respaldo de figuras como Diego Simeone reaviva el debate entre la jerarquía de Lionel Messi y la consolidación de las nuevas estrellas del balompié global.