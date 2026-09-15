Artesanos de Monsefú preparan estola tejida a mano inspirada en la cultura mochica para el papa León XIV

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Artesanos de Monsefú prepararon una estola tejida a mano para homenajear al papa León XIV por su cumpleaños y su próxima visita a Lambayeque. La pieza combina trabajo artesanal, motivos de la cultura mochica y símbolos de fe, mientras permanece pendiente su entrega al pontífice.

Una estola elaborada durante 25 días

El maestro artesano Jesús Ayasta Caicedo, representante del Taller Arte Surimana, elaboró la estola con una técnica tradicional de Monsefú. La pieza mide 2,50 metros de largo y 15 centímetros de ancho, y fue confeccionada completamente a mano antes del bordado.

El trabajo comenzó con el tejido y continuó con el diseño, el bordado y el forrado de la prenda religiosa. Todo el proceso tomó aproximadamente 25 días, hasta completar una pieza elaborada especialmente como homenaje de los artesanos lambayecanos.

La estola incorpora motivos representativos de la cultura mochica, vinculando el trabajo artesanal de Monsefú con elementos propios de la identidad cultural de Lambayeque. Su elaboración mediante telar de cintura forma parte de una práctica artesanal que continúa siendo utilizada por artesanos del distrito.

La pieza todavía debe seguir un proceso antes de llegar al papa León XIV. Los artesanos tienen previsto entregarla a la Diócesis de Chiclayo, que recibirá el obsequio y mantiene abierta la posibilidad de que posteriormente llegue al pontífice durante alguna actividad de su visita.

Otros homenajes preparados en Monsefú

Además de la estola, artesanas de Monsefú prepararon otros productos relacionados con la visita papal. Entre ellos figuran bordados, textiles, accesorios y artículos religiosos inspirados en las tradiciones del distrito, que también serán entregados como presentes para León XIV durante su retorno previsto a Chiclayo.

Según la Agencia Andina, la artesana Yolanda Delgado de Mimbela señaló que estas creaciones ya despiertan interés entre visitantes nacionales y extranjeros. Los talleres continúan produciendo nuevas piezas, mientras mantienen técnicas y expresiones culturales vinculadas con la tradición artesanal de Monsefú y su identidad local.

Estola para el Papa León XIV

La elaboración de la estola se relaciona con la actividad artesanal que distingue al distrito lambayecano. Los talleres locales desarrollan productos tejidos y bordados, y esta nueva pieza incorpora referencias mochicas para representar elementos culturales de la región mediante una prenda religiosa para el homenaje.

La visita del papa León XIV a Lambayeque está prevista para los días 13 y 14 de noviembre. En ese contexto, los artesanos de Monsefú preparan diferentes piezas para acompañar las actividades previstas, entre ellas la estola elaborada por Jesús Ayasta Caicedo para el homenaje.