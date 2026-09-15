PJ condena a 30 años de cárcel al camarada "tío Julio" por planificar atentado que dejó siete policías muertos en Cusco

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) condenó a 30 años de cárcel a José Noguera Labra, alias "tío Julio" o "tío Japón" por integrar la organización terrorista Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) entre los años 2022 y 2023.

De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto provincial Carlos Ponce Facundo, el subversivo cumplió roles en el grupo terrorista que lidera José Quispe Palomino, alias "José", en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco consiguió que se condene a 30 años de prisión efectiva a José Noguera, (a) 'camarada Tío Julio o Japón', por integrar Sendero Luminoso en el Vraem. Se demostró que participó... pic.twitter.com/6hSXrFL2Ec — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 15, 2026

Participó en atentado que acabó con la vida de siete policías en 2023

De acuerdo con los hechos comprobados en el juicio oral, Noguera Labra participó en la "preparación y facilitación" del atentado terrorista ejecutado el pasado 11 de febrero de 2023, en el centro poblado Minirini Baja, distrito Unión Asháninka, provincia de La Convención (Cusco).

Cabe señalar que, en dicha emboscada, fallecieron siete efectivos de la Comisaría de Natividad e integrantes de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según las pesquisas halladas, el hoy condenado participó en la reunión preparatoria realizada en enero del mismo año, así como en los aportes informativos y logísticos que el acusado brindó sobre el abastecimiento de municiones y otros materiales que fueron destinados a la columna terrorista para el atentado. Su captura se llevó a cabo en agosto de dicho año como parte del operativo 'Lobo 2023'.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco señaló que la condena forma parte de las investigaciones desarrolladas por el subsistema especializado en delitos contra los derechos humanos y contra el terrorismo. El organismo estuvo a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano.

Camarada "Artemio" condenado a cadena perpetua por ordenar atentar contra las FF. AA

El pasado 10 de septiembre, el PJ condenó a cadena perpetua a Florindo Flores, alias "camarada Artemio", por el delito de terrorismo agravado y hechos cometidos en 1996, más precisamente por ordenar la ejecución de cuatro emboscadas contra las Fuerzas Armadas en la provincia de Tocache, región San Martín.

El entonces miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso, bajo su condición de secretario del Comité Regional de Huallaga, dispuso los atentados, donde lamentablemente fallecieron siete militares y otros 10 quedaron heridos. Asimismo, dos civiles, en conjunto, sobrevivieron a los ataques subversivos.

Los ataques contra las Fuerzas Armadas se concretaron el 31 de mayo, 1 de junio, 2 de julio y 28 de setiembre de 1996 en la selva peruana. En aquel entonces, Florindo Flores tenía a su mando el Batallón T-4 Tocache.

En el marco de la sentencia condenatoria, el Poder Judicial le impuso el pago de una reparación civil a favor del Estado equivalente a S/ 20 000. "Artemio", que se encuentra recluido en el penal Ancón II, estuvo presente en la audiencia virtual de la lectura de sentencia.

Por su parte, el tribunal desestimó la aplicación de una pena de días multa de acuerdo con las causales expuestas en la fundamentación jurídica. De esta manera, el colegiado ordenó remitir los actuados al juzgado encargado de la ejecución penal para la inscripción de la sentencia en el registro judicial correspondiente.

Las autoridades de justicia reafirmaron su compromiso institucional de investigar y procesar con firmeza los delitos que atentan contra el orden democrático, la paz pública y la seguridad nacional.