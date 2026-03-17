Lluvias intensas se registrarán en siete regiones: Aquí te contamos cuáles son las provincias bajo alerta naranja

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 076, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del miércoles 18 de marzo en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Ayacucho : Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre y Vilcas Huamán.

: Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre y Vilcas Huamán. Cusco : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.

: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Huancavelica : Acobamba, Angares y Churcampa.

: Acobamba, Angares y Churcampa. Huánuco : Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. San Martín : Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.

: Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache. Ucayali: Padre Abad.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra sur se prevé precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a fuerte intensidad.



Además, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva alta (norte y centro).https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/AQlkGgQJZx — Senamhi (@Senamhiperu) March 17, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la zona sur de la sierra, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta norte y centro, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de ligera a intensidad en la costa interior de La Libertad. En la costa centro se prevén lluvias de ligera intensidad, de manera dispersa.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.