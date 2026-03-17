RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

Lluvias intensas se registrarán en siete regiones: Aquí te contamos cuáles son las provincias bajo alerta naranja

Fuerte fenómeno climatológico previsto para siete regiones estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento hasta la tarde del miércoles 18 de marzo.

Senamhi advierte lluvias para sierra y selva para las próximas 24 horas.
Senamhi advierte lluvias para sierra y selva para las próximas 24 horas. Difusión

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 076, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del miércoles 18 de marzo en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
  • Ayacucho: Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre y Vilcas Huamán.
  • Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.
  • Huancavelica: Acobamba, Angares y Churcampa.
  • Huánuco: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
  • San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.
  • Ucayali: Padre Abad.

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la zona sur de la sierra, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta norte y centro, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de ligera a intensidad en la costa interior de La Libertad. En la costa centro se prevén lluvias de ligera intensidad, de manera dispersa.

Gobierno declara estado de emergencia a 41 provincias de 10 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia a 41 provincias de 10 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Lima registrará un Niño Costero leve, alerta ENFEN: No se descartan activaciones de quebradas
Lee también

Lima registrará un Niño Costero leve, alerta ENFEN: No se descartan activaciones de quebradas

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.

Temas relacionados Alerta naranja Fenómeno El Niño Costero lluvias intensas Senamhi Sierra y Selva

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA