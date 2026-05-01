Juntos Por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo por demanda competencial contra el JNE por rechazar elecciones complementarias

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El partido político Juntos Por el Perú (JPP) denunció este viernes 1 de mayo ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por su presunta vulneración al principio de neutralidad, en el marco del período electoral de las elecciones generales 2026.

A través del texto acusatorio formulado por el personero legal de la organización política, Carlos Adeval Zafra Morales, no solo solicita que se declare fundado su petición, también requirió que los actuados, tras el informe de fiscalización del JEE, sean derivados al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme al Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral.

Denuncia de Juntos Por el Perú.

Respuesta de JPP por demanda competencial presentada ante el TC

Es importante señalar que, la denuncia presentada por el partido político que encabeza el candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino se da en respuesta a la demanda competencial anunciada por el burgomaestre capitalino ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por declarar inviable las elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

Según las acusaciones planteadas por la parte demandante, Reggiardo al ir ante el máximo intérprete de la Constitución no solo habría infringido a la propia Carta Magna, la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral, también sería sujeto a una infracción.

En ese sentido, desde JPP toman en cuenta también las acusaciones del alcalde de Lima con respecto al proceso electoral (alegando vulneración al derecho al voto) por la no convocatoria a las elecciones complementarias y por atribuirle al JNE y al ONPE las responsabilidades de las incidencias durante el día de los comicios.

Denuncia de Juntos Por el Perú

¿Qué dice el alcalde de Lima?

Desde la MML informaron el jueves 30 de abril, que el Concejo Metropolitano de Lima autorizó a Renzo Reggiardo a interponer, a nombre de la Municipalidad de Lima, una demanda de conflicto competencial ante el TC por el presunto menoscabo de atribuciones constitucionales en el marco de las aparentes omisiones de las funciones del JNE, con referente a la presunta vulneración al derecho al sufragio de la capital.

"En el petitorio de la demanda se solicita que el TC determine la existencia de un conflicto de competencias entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la omisión de funciones constitucionales del ente electoral que infringió el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, que refiere que todo ciudadano tiene derecho de elegir libremente", argumenta la MML.

🗞️ | El Concejo Metropolitano de Lima autorizó al alcalde @Renzo_Reggiardo, a nombre de la Municipalidad de Lima, a presentar una demanda de conflicto competencial ante el @TC_Peru contra el @JNE_Peru por menoscabo de atribuciones constitucionales.



📎 https://t.co/OCnVoDvuaK pic.twitter.com/JtinQlAy2X — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 1, 2026

En esa misma línea, en su segundo petitorio, la MML solicitó que el TC declare nulo el Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de abril de 2026, el cual declaró inviable las elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Bajo esta consideración, autorizaron al alcalde a que presente una acción de amparo para dejar sin efecto el referido acuerdo.

Desde la MML alegan la presunta vulneración del JNE hacia los millones de limeños que estarían interesados en sufragar, luego de que por el conocido caos electoral del 12 y 13 de abril no pudieran hacerlo.