Lima registrará un Niño Costero leve, alerta ENFEN: No se descartan activaciones de quebradas

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero del ENFEN, Luis Vásquez, indicó que el impacto del fenómeno de 'El Niño Costero' será leve en Lima, a diferencia de las regiones ubicadas al norte del país; sin embargo, no descartó que la capital registre activaciones de quebradas.

Zona norte sería la más afectada

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Vásquez ratificó que actualmente estamos en la etapa inicial de dicho fenómeno, el cual se vino anunciando desde enero del presente año. Según confirmó, este se extendería hasta noviembre.

En tal sentido, precisó que desde la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) se viene realizando un seguimiento sobre su magnitud, la cual pasaría a "moderada" ante de julio. Según indicó, las precipitaciones pluviales se mantendrían entre normal a superior; esto sin descartar lluvias torrenciales.

Asimismo, se presentaría el incremento de caudales en distintos ríos y, no se descarta la activación de quebradas. Según precisó, las principales zonas de impacto son las regiones que se encuentran en el norte del Perú como Tumbes, Piura, Lambayeque. "Son las más propensas", precisó.

Ante ello, indicó que la afectación a la capital limeña, ante la llegada de 'El Niño Costero', no sería de igual magnitud que en las regiones; sin embargo, no se descartan la ocurrencia de lluvias sobre lo normal.

"La afectación a Lima es mucho menor si comparamos el norte con el sur; sin embargo, Lima está normalmente acostumbrada a otro tipo de precipitaciones que son mucho menores. Lima tendrá menos golpe (ante la llegada de El Niño Costero)", dijo a nuestro medio, este lunes 2 de marzo.

Cabe mencionar que, si bien no se descartan las fuertes precipitaciones, será el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) quien podrá detallar con mayor precisión sobre dicha situación tras el monitoreo diario respecto al tema.

Sobre recurso pesquero

En otro momento, Luis Vásquez se refirió a la posible afectación en la pesca ante la llegada de dicho fenómeno. Sobre ello, precisó que el grado de daño se deben a la magnitud y duración de 'El Niño Costero'.

"Si hablamos de la anchoveta que es el recurso de mayor beneficio, este cuando siente que el mar se está calentando entonces migra a la costa que es la zona más fría buscando un hábitat adecuado (...) A veces se dice que no hay, pero es que no está disponible a las redes", precisó.

En conclusión, el vocero de ENFEN, Luis Vásquez, explicó la magnitud de los posibles daños a las regiones del Perú en torno a la etapa inicial de 'El Niño Costero'.