Cuestionan declaratoria de emergencia del tránsito en vías metropolitanas de Lima: "Broma de mal gusto"

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el experto en transportes Luis Quispe Candia calificó como una "decisión política" y una "broma de mal gusto" a la orden de la Municipalidad de Lima de declarar en emergencia el tránsito en las vías del Sistema Vial Metropolitano por un plazo de 180 días.

Cuestionan declaratoria de emergencia de vías metropolitanas

Luis Quispe Candia, también virtual diputado por el Partido del Buen Gobierno, señaló que si bien es urgente perfeccionar las vías de Lima mediante tareas de auditoría, fiscalización y señalización, esta medida se debería implementar por tramos y no en toda la capital.

"Me parece una pretensión muy ambiciosa. [...] Hay que perfeccionar las vías de la ciudad, pero hacerlo en seis meses en toda la ciudad, eso no es posible, eso demora años", dijo

Según detalló, la declaratoria de emergencia debería iniciarse de manera paulatina en avenidas o tramos específicos que demandan una intervención urgente, como es el caso de la denominada de la "Vía Expresa Sur".

"Una vía expresa es una vía que tiene una velocidad continua. Lo que han inaugurado entre Barranco hasta la Panamericana Sur, no es vía expresa, porque tiene intersecciones"

En ese sentido, el experto de transportes calificó como una "broma de mal gusto" la decisión adoptada por la Comuna Limeña, que tiene la intención de querer solucionar un problema de años en apenas 180 días.

"Esto parece una broma de mal gusto. No pueden en seis meses arreglar lo que tenemos años tras años de un mal diseño de las vías, de falta de señalización", sostuvo.

Serios cuestionamientos contra el sistema de transporte

Entre los principales cuestionamientos al sistema de transporte, Candia señaló la disposición de que los policías de tránsito regulen el tránsito contradiciendo las indicaciones del semáforo.

Sobre estos dispositivos de control de tráfico, el experto también indicó que el Ministerio de Transporte debería homogenizar su instalación a nivel de la capital, para que así no existan diferencias entre cada jurisdicción.

"El MTC está omitiendo publicar un decreto supremo para que los semáforos se instalen adecuadamente, se homogenicen. Lo que ocurre en Lima, y probablemente en otras ciudades del país, es que cada distrito contrata una empresa distinta, tienen un software distinto", señaló.

En conclusión, el experto en transportes Luis Quispe Candia calificó la orden de la Municipalidad Metropolitana de Lima como una "broma de mal gusto", considerando que no se puede arreglar todos los problemas en solo 180 días.