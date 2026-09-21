Lluvias intensas en Tacna: deslizamiento provoca restricción vehicular en la vía Costanera Sur

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tránsito vehicular en la carretera Costanera Sur, arteria clave que conecta las regiones de Moquegua y Tacna, amaneció parcialmente interrumpido a la altura del kilómetro 316+500 debido a la caída de un huaico de grandes proporciones originado por las precipitaciones anómalas.

Despliegue de maquinaria y trabajos de limpieza en el sector afectado

Frente a la obstrucción de la plataforma vial por toneladas de lodo y piedras, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) activó los protocolos de contingencia para atender la situación de manera prioritaria.

Tras las primeras acciones de remoción de escombros en la zona crítica, el sector confirmó que se logró habilitar un carril de emergencia para permitir el paso alternado de las unidades detenidas.

Para acelerar la reapertura total de la ruta, el personal operativo de Provías Nacional (PVN) se movilizó hacia el punto afectado con maquinaria pesada especializada. Estos trabajos de limpieza y despeje se ejecutan en estricta coordinación con las autoridades del Gobierno Regional de Tacna y representantes del Consorcio Vial Sama, buscando recuperar las condiciones óptimas de transitabilidad en el menor tiempo posible.

La intervención conjunta busca mitigar el impacto económico y logístico que representa el bloqueo de este corredor costero, garantizando la seguridad de los conductores que transitan entre ambas regiones sureñas. No obstante, las brigadas permanecen vigilantes en el lugar debido al riesgo de nuevos desprendimientos mientras se completan las labores de acondicionamiento de la calzada.

🚧 Actualización: tránsito restringido en la vía Costanera Sur, Tacna



Esta mañana, un nuevo deslizamiento de huaico afectó la vía Costanera Sur, a la altura del km 316+500.

Ante la emergencia, se habilitó el tránsito de manera restringida, mientras continúan las labores de... pic.twitter.com/t9K5rHQKSb — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) September 21, 2026

Temporal en el litoral sureño y emergencias registradas por el Senamhi

El evento ocurrido en la vía Costanera Sur se enmarca en un fenómeno meteorológico de mayor alcance que afecta al litoral sur del país. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa comprendida entre Arequipa y Tacna soporta desde el domingo 20 de septiembre un período de lluvias de ligera a moderada intensidad, el cual está previsto que se prolongue hasta el martes 22.

Los reportes oficiales emitidos por el organismo técnico detallan que la ciudad de Tacna registró un acumulado de precipitación de 4.1 mm por metro cuadrado, mientras que en la localidad de Camaná, en Arequipa, la cifra alcanzó los 6.6 mm.

Asimismo, las autoridades advirtieron que en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa las precipitaciones pluviales se prolongaron de manera continua por más de 10 horas, saturando los suelos de las quebradas vulnerables.

Esta continuidad del temporal ya había provocado incidencias previas en la misma red vial, como el deslizamiento registrado el domingo 20 en el kilómetro 68.5, en el sector conocido como Quebrada de Burros.

Del mismo modo, el fenómeno causó anegamientos en varias calles de Camaná y afectaciones en viviendas particulares, confirmando la magnitud del impacto del clima en la macro región sur.

En ese sentido, las lluvias intensas continúan representando un riesgo latente para la seguridad vial y la infraestructura en el sur peruano, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo constante y la maquinaria alerta ante la posibilidad de nuevos deslizamientos en las carreteras costeras.