¿Eres mototaxista?: estos son los requisitos y pasos para acceder al subsidio de S/100 del MEF

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios ya pueden registrar sus compras de combustible mediante una plataforma habilitada por el MEF. La medida permite solicitar un beneficio económico de S/4 por galón, con un límite mensual de S/100 durante tres meses consecutivos.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Según El Peruano, el subsidio está dirigido a conductores de mototaxis categoría L5 que realizan transporte público de personas en las regiones señaladas. Para acceder, deben tener DNI vigente, licencia Clase B, categoría II-C, y un vehículo identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

También es necesario contar con SOAT vigente o CAT emitido por una AFOCAT, según corresponda. Las compras consideradas para el beneficio deben efectuarse en Loreto, Ucayali o Madre de Dios, en establecimientos inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin y con comprobante electrónico de pago.

Datos de registro.

El registro se realiza en su plataforma y no exige crear usuario ni contraseña. El conductor debe ingresar los datos correspondientes a su licencia, vehículo y comprobante electrónico de la compra de gasolina o gasohol que desea registrar mediante la plataforma habilitada por el Ministerio.

Las adquisiciones registradas quedan sujetas a una etapa de validación. La plataforma permite revisar el estado de cada registro y consultar el beneficio acumulado. Además, los comprobantes son contrastados con la información de Sunat, mientras el MEF verifica que las compras cumplan las condiciones establecidas.

¿Cómo se realizará el pago?

Una vez terminadas las verificaciones, el MEF determinará el monto correspondiente a cada conductor según las compras consideradas válidas. El beneficio alcanza S/4 por cada galón adquirido, pero el monto acumulado no puede superar los S/100 mensuales establecidos por la medida.

La información de los beneficiarios será posteriormente enviada al Banco de la Nación, entidad encargada de efectuar el pago. El desembolso se realizará directamente a la persona identificada con su DNI o, cuando corresponda, mediante un representante debidamente autorizado.

El subsidio fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 y tiene una vigencia de tres meses. La medida busca atender el impacto generado por el incremento del costo de los combustibles y comprende exclusivamente a los conductores contemplados dentro de sus condiciones.

El MEF recordó que no es necesario realizar un empadronamiento ante municipalidades u otras entidades públicas para solicitar este beneficio. Los conductores de las tres regiones deben utilizar la plataforma oficial destinada al registro de sus compras y proporcionar la información solicitada.

Con la plataforma ya habilitada, los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios pueden registrar sus adquisiciones de gasolina o gasohol y seguir el proceso de validación. El subsidio de S/4 por galón y hasta S/100 mensuales estará sujeto al cumplimiento de todos los requisitos establecidos.