Christian Cueva critica a los '4 Fantásticos' y Jefferson Farfán lo encara: "Ubícate, hue..."

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva protagonizó un tenso intercambio con Jefferson Farfán en el programa 'Enfocados', luego de cuestionar la existencia de los llamados '4 Fantásticos'. El futbolista sostuvo que hizo más que ellos con la selección peruana, mientras Farfán defendió la trayectoria de sus antiguos compañeros.

Cueva cuestionó el papel de los '4 Fantásticos'

La conversación entre ambos comenzó mientras elegían jugadores para formar un equipo de fútbol seis. El diálogo cambió cuando Cueva habló del cuarteto formado por Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, durante la etapa dirigida por Sergio Markarián.

"Los '4 Fantásticos' no existieron, no seas pen... ¡No existió!", criticó.

Farfán respondió directamente al comentario de Cueva y cuestionó que se minimizara la trayectoria de los futbolistas que integraron aquel grupo. El exdelantero recordó los logros de Pizarro y pidió respeto por su carrera, especialmente por sus títulos conseguidos durante su trayectoria profesional en clubes.

"¿Pizarro no existió? No seas malcriado, respeta a Pizarro. Los '4 Fantásticos' nos decían a los cuatro. ¿Tú sabes todo lo que ganó Pizarro?", defendió.

Ante la pregunta de Farfán sobre los logros de Pizarro, Cueva respondió "En clubes". El intercambio continuó porque el volante buscó diferenciar los resultados obtenidos por el delantero en sus equipos de lo ocurrido con la selección peruana durante aquella etapa de las Eliminatorias mundialistas.

Farfán respondió y Cueva aclaró su posición

Cueva explicó que sus comentarios estaban relacionados con el desempeño del grupo con la camiseta de Perú. Sin embargo, Farfán cuestionó nuevamente sus palabras. El volante insistió entonces en su postura y señaló que, considerando únicamente a la selección, había realizado una contribución mayor.

"Estamos hablando de la selección. Yo hice más que ellos", arremetió.

El comentario generó otra respuesta de Farfán, quien calificó de irrespetuosa la forma en que Cueva se había referido a los cuatro futbolistas. La 'Foquita' también sostuvo que esa postura representaba soberbia y volvió a pedirle que respetara la trayectoria de Claudio Pizarro durante el intercambio.

"Ubícate, hue..., eso es soberbia. Tienes que respetar a Claudio Pizarro, tienes que respetar", defendió Farfán.

Después del cruce, Cueva precisó que sí reconoce la trayectoria individual de los integrantes de los llamados '4 Fantásticos'. El mediocampista destacó a cada uno de ellos y separó ese reconocimiento personal de su posición sobre el rendimiento colectivo que tuvieron representando a la selección peruana.

Al referirse al 'Loco' Vargas, Cueva también destacó su carrera y lo llamó "mi causa" antes de señalar que era el mejor lateral. De esta manera, el intercambio terminó con una valoración individual de los cuatro jugadores, después de la discusión sobre su desempeño con Perú.