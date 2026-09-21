Perú asume la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia con foco en seguridad, desastres e inteligencia artificial

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Perú asumió oficialmente este lunes la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras recibir la conducción de manos de la República Oriental del Uruguay. El traspaso de mando se formalizó durante una reunión bilateral entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Mediante un comunicado oficial, el la Cancillería peruana destacó la relevancia de este espacio de diálogo, concertación y cooperación entre países sudamericanos, orientado a alcanzar entendimientos y avances pragmáticos en favor de la región sobre la base del respeto a la diversidad de los países miembros.

Los tres ejes prioritarios de la gestión peruana

Al asumir la titularidad del bloque, la representación peruana felicitó a Uruguay por su labor y definió los tres pilares estratégicos sobre los cuales centrará sus esfuerzos durante el nuevo periodo:

Lucha contra la delincuencia organizada transnacional: Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad regional y mecanismos de inteligencia para contrarrestar el crimen organizado.

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad regional y mecanismos de inteligencia para contrarrestar el crimen organizado. Gestión del riesgo de desastres: Coordinación multisectorial y articulación de respuestas oportunas frente a emergencias y fenómenos climáticos.

Coordinación multisectorial y articulación de respuestas oportunas frente a emergencias y fenómenos climáticos. Transporte e integración física: Desarrollo de infraestructura y conectividad territorial para impulsar el comercio transfronterizo y la movilidad en Sudamérica.

De manera complementaria, la agenda nacional promoverá un proceso de reflexión para articular las labores del Consenso con diversos foros regionales y subregionales existentes. Asimismo, se impulsará el desarrollo de la cooperación en inteligencia artificial, enfocada en la transformación digital de la gestión pública.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, tras una reunión entre cancilleres de Perú y Uruguay, se dio lugar al traspaso de la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia, destacando la importancia del traspaso para reafirmar el... pic.twitter.com/oqNY1UEjxs — Exitosa Noticias (@exitosape) September 21, 2026

Balance saliente y continuidad regional

Durante la cita bilateral, Uruguay expuso el balance de su Presidencia Rotativa, caracterizada por un enfoque pragmático y flexible que permitió coordinaciones en conectividad digital, educación, cultura, defensa y cooperación penitenciaria.

Se remarcó además el acompañamiento técnico, logístico y financiero de organismos multilaterales como la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Centro de Formación para la Integración (Cefir).

Finalmente, ambos cancilleres coincidieron en la importancia de mantener una línea de acumulación y continuidad entre las sucesivas presidencias, garantizando que los consensos alcanzados se traduzcan en beneficios concretos e impacto directo para la población sudamericana.