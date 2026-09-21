Exjefe de Migraciones sobre mafia en el Jorge Chávez: "Se venía dando en el antiguo aeropuerto"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Boris Potozén, exjefe de Migraciones, se pronunció sobre la presunta manipulación de equipajes en el aeropuerto Jorge Chávez para introducir droga y señaló que se trataría de una situación que ya se habría presentado anteriormente.

Vulneración de protocolos en zonas de acceso restringido

Las sospechas sobre la operación de estas redes ilegales cobraron mayor fuerza tras la difusión de un reportaje periodístico del dominical Cuarto Poder. Según el informe, un grupo de trabajadores de la empresa privada Talma presuntamente aprovechaba su acceso a áreas restringidas del terminal para colocar la droga en el equipaje y eludir los controles de seguridad antes del embarque.

"Es una situación que se venía dando en el antiguo aeropuerto y la preocupación es que al aeropuerto penetra droga. Ingresa supera los controles de seguridad incluso los llevan a una zona restringida que es administrada principalmente por Talma. Talma es un operador, es un tercero, el lugar donde acceden ellos no es de acceso público", detalló.

El especialista remarcó la gravedad de que las bandas delictivas vulneren constantemente los filtros de seguridad privada, perjudicando de manera directa a usuarios que desconocen que sus maletas han sido manipuladas durante el proceso logístico.

"Solamente ingresan personal autorizado y lo preocupante es que existen protocolos de seguridad y esos protocolos de seguridad son vulneradas por estas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, muy preocupante por la seguridad del aeropuerto", señaló.

Frente a la evidencia expuesta, Potozén enfatizó que la responsabilidad primaria recae en la empresa operadora encargada de administrar los accesos y la custodia en esos recintos cerrados al público general.

"Existen protocolos y esos protocolos siguen vulnerándose y ahí la responsabilidad, en principio, es del operador, de quienes administran la seguridad y sobre todo donde se ha presentado lo que hemos visto ayer es básicamente en zona de exclusiva competencia de una empresa, Talma", indicó.

Trabas de fiscalización e infiltración en el reclutamiento

Respecto a la falta de intervención directa de las fuerzas del orden al momento en que ocurren estos hechos, se aclaró que las autoridades estatales enfrentan limitaciones normativas para ingresar libremente a las áreas concedidas a privados.

"La Fiscalía, la Policía no entran de manera libre para poder acceder en principio que LAP les de acceso y entonces situaciones como las que estamos viendo básicamente se descubren a partir de información que viene por fuera o información que pudieran administrarse aparte de las cámaras de seguridad que administran LAP y los equipos de seguridad que controla LAP", indicó.

En ese sentido, la mafia continuará aprovechando los vacíos en la fiscalización de las empresas operadoras y la falta de un control policial directo en las áreas de acceso restringido para infiltrar personal, vulnerar los protocolos de resguardo y seguir contaminando los equipajes de viajeros inocentes sin levantar sospechas inmediatas.