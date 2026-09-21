Jefferson Farfán habla sobre su retiro del fútbol y revela que rechazó oferta para volver: "No saben como extraño la..."

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Farfán reveló que un club intentó convencerlo de regresar al fútbol profesional una semana antes de su entrevista. El exdelantero recibió una propuesta, pero decidió rechazarla porque consideró cerrado su ciclo como futbolista y mantiene su decisión de retirarse vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

La 'Foquita' contó por qué rechazó volver

El exdelantero explicó que su vida cambió desde que dejó las canchas y ahora dispone de más tiempo para compartir con familiares y amigos. Sin embargo, reconoció que extraña las sensaciones de la competencia profesional, especialmente la adrenalina que acompañaba cada partido y entrenamiento.

Jefferson Farfán contó que la propuesta llegó recientemente y que incluía una cantidad importante de dinero. Aunque no reveló el nombre del club ni la cifra ofrecida, confirmó que recibió la posibilidad de volver a jugar y decidió no aceptarla por mantener su retiro profesional.

"Ahorita un club me ofreció jugar, hace una semana. Me ofrecieron una cantidad importante de dinero y dije que no. Ya cerré un ciclo y siempre prometí que si me retiraba era en Alianza Lima, no me veo jugando en otro equipo", explicó Jefferson Farfán.

La declaración ocurrió durante una conversación entre Jefferson Farfán e Ignacio Buse, tenista peruano, difundida mediante el podcast de YouTube del exfutbolista. En ese espacio, Farfán también habló sobre los cambios personales que experimentó después de dejar definitivamente la actividad profesional hoy.

El exdelantero mantiene su decisión

Farfán recordó que su carrera profesional incluyó etapas en Alianza Lima, PSV Eindhoven, Schalke 04, Al Jazira y Lokomotiv Moscú. Su último equipo fue Alianza Lima, institución con la que disputó sus temporadas finales y donde terminó su trayectoria profesional después de varios años compitiendo.

Durante la conversación, el exfutbolista señaló que retirarse significó modificar considerablemente su rutina. Actualmente busca tranquilidad y comparte más momentos con su entorno cercano, aunque mantiene presente la experiencia de competir. Sus declaraciones fueron realizadas mientras recordaba cómo era su vida cotidiana como jugador profesional.

"No saben como extraño la adrenalina", añadió.

El retiro de Jefferson Farfán se produjo en 2022, después de su segunda etapa con Alianza Lima. Desde entonces, el exdelantero ha desarrollado actividades alejadas de la competencia profesional. La propuesta demuestra que recibió un ofrecimiento, mientras su respuesta fue mantener su decisión anunciada previamente.

Farfán fue consultado en ese contexto sobre su adaptación a la vida posterior al fútbol. El exjugador respondió que extraña la adrenalina de la competencia, pero explicó que busca paz y tranquilidad. La conversación permitió conocer detalles sobre su etapa después del retiro.