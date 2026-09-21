Agresión escolar en Huancayo: menor de 8 años termina hospitalizado tras sufrir presunta agresión en colegio

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más casos de bullying y violencia dentro de las escuelas entre alumnos siguen marcando al ámbito educativo. Esta vez, en Huancayo, un niño de tan solo ocho años permanece internado en una clínica tras haber sido víctima de una presunta agresión física dentro de un colegio privado ubicado en el distrito de El Tambo.

El alarmante hecho fue sacado a la luz por la madre de la víctima, quien exigió la intervención urgente de las autoridades educativas y policiales para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar formalmente a los responsables.

Agresiones sistemáticas e inacción del plantel

En declaraciones para Exitosa por parte de la madre del menor, la violencia contra su hijo no constituye un episodio aislado. La mujer sostuvo que los ataques se remontan a los primeros años de la etapa escolar de su hijo, específicamente desde que ingresó al primer grado de primaria.

Según su testimonio, la familia informó de manera oportuna a las autoridades del centro educativo sobre las reiteradas agresiones que padecía el estudiante; sin embargo, cuestionó severamente que la institución no haya adoptado ningún protocolo o medida preventiva para resguardar la integridad del menor.

La inacción de las autoridades escolares llegó a un punto crítico en el reciente incidente, en el cual el pequeño recibió un violento golpe en la cabeza. Debido a la gravedad del traumatismo, el infante tuvo que ser trasladado de emergencia hacia un centro médico de la ciudad, donde actualmente continúa bajo estricta observación médica mientras se descartan lesiones neurológicas o secuelas mayores.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un escolar de 8 años terminó en una clínica tras un presunto caso de violencia ocurrido dentro de una institución educativa en El Tambo. Su madre denunció lo sucedido y exige una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades... pic.twitter.com/eEvpbEti04 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 20, 2026

Pruebas ignoradas y omisión en la plataforma SiseVe

En su relato, la madre de la víctima reveló que existen antecedentes formales del acoso acumulados dentro del propio establecimiento educativo, pues varios episodios de violencia anteriores fueron asentados directamente en el cuaderno de actas del colegio.

Entre las evidencias presentadas, la denunciante mencionó un material audiovisual en el cual se observa con claridad a su hijo siendo sujetado fuertemente por el cuello por parte de otro alumno dentro del recinto escolar.

A pesar de la contundencia de las pruebas y actas firmadas, la apoderada advirtió que los episodios previos no fueron ingresados por el colegio al Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SiseVe). La madre aclaró que desconocía la obligación legal y el procedimiento de que este tipo de vulneraciones debían ser reportadas en la plataforma oficial del Ministerio de Educación, lo cual impidió una respuesta estatal más inmediata.

Exigencia de investigación y retiro del estudiante

Frente a la vulneración recurrente de la integridad física de su hijo, la progenitora solicitó la pronta actuación del Ministerio de Educación y del Ministerio Público para determinar las responsabilidades administrativas y penales tanto del agresor como del personal directivo del colegio privado por negligencia.

Asimismo, confirmó que ya se encuentra realizando los trámites correspondientes para retirar definitivamente al menor del plantel educativo, priorizando su recuperación física y salud mental.