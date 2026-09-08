Cronograma de PAGOS de pensiones ONP: ¿Qué pensionistas cobran el miércoles 9 de septiembre?

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer detalles del cronograma de pagos de pensiones correspondiente al mes de septiembre 2026. Conoce qué pensionistas cobrarán su dinero el miércoles 9. ¿Eres uno de los beneficiados?

Pago ONP 2026: ¿quiénes cobran el 9 de septiembre?

El cronograma de pagos de la ONP ya inició desde el 7 de septiembre. De acuerdo a dicha entidad, serán más de 700 mil los pensionistas que se verán beneficiados con el desembolso en todo el país. Asimismo, se destaca que el pago se efectuará mediante agencias bancarias del Banco de la Nación, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios.

Ante la expectativa por recibir sus pensiones, se debe destacar que el proceso se efectuará de acuerdo a un cronograma oficial de la ONP, que para evitar aglomeraciones y contratiempos, se darán de acuerdo a la inicial del apellido paterno del beneficiario y fechas escalonadas.

En ese sentido, siguiendo la programación, quienes cobrarán su pensión ONP el 9 de septiembre, serán aquellos los que se encuentren dentro del régimen del Decreto Ley N.º 19990, cuyos apellidos empiezan con las iniciales M, N, Ñ, O, P y Q.

Cronograma oficial de pagos ONP: Fechas de desembolso

En caso no te encuentres dentro de ese tercer grupo, no te preocupes ya que aún quedan más fechas, según el cronograma oficial que te mostramos a continuación con mayor detalle para que sepas qué día cobrar:

Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 10 de septiembre.

Pago el jueves 10 de septiembre. Los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el 15 de septiembre. Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803.

recibirán el abono Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Respecto al pago a domicilio, el cronograma de pagos mensualizado de pensiones para el Año Fiscal 2026 a cargo de la ONP, precisa que se realizará entre el 14 y el 23 de septiembre.

el cronograma de pagos mensualizado de pensiones para el a cargo de la ONP, precisa que se realizará El viernes 11 de setiembre corresponde el pago a 75157 pensionistas de los regímenes de los Decretos Leyes 20530 y 18846, así como del Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo cambiar de banco para recibir la pensión?

En caso desees cambiar de entidad bancaria para recibir tu pensión ONP, debes solicitar el cambio mediante la plataforma onpvirtual.pe. Para ello, deben ingresar al perfil "Cobro pensión", seleccionar "Quiero realizar otra solicitud" y completar el formulario con sus datos.

Debes recordar que, de acuerdo a información oficial, las entidades disponibles son Banco de la Nación, BBVA Perú, Banco GNB Perú, Banco BanBif, Interbank y Scotiabank.

De esta manera, quienes esperan el pago ONP de septiembre 2026 pueden revisar la primera letra de su apellido paterno para identificar la fecha correspondiente. El depósito para el 9 de septiembre se realizará a los pensionistas cuyos apellidos inicien con las letra de la M a la Q.