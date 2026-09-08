Keiko Fujimori lidera traslado de más de 20 puentes modulares al norte y sur del país: "estamos trabajando con sentido de urgencia"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori anunció el traslado progresivo de 20 puentes modulares metálicos hacia el norte y otros cinco hacia el sur del Perú, con una inversión superior a los S/60 millones.

Las estructuras buscan reducir el tiempo de respuesta ante eventuales interrupciones del tránsito y evitar que poblaciones y pequeños productores queden incomunicados.

El Gobierno inició el traslado de un total de 25 puentes modulares metálicos desde el almacén de Provías Nacional, ubicado en el distrito de Ancón, hacia diferentes regiones del norte y sur del país.

"Cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipalidad, tienen que asumir su responsabilidad y somos conscientes; anteriormente la improvisación, la lentitud y la indiferencia fueron nuestros peores enemigos. Por eso estamos trabajando con sentido de urgencia frente a este problema que se encuentra a pocos meses de llegar", refirió.

La medida tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias que puedan afectar las vías de comunicación y generar el aislamiento de comunidades.

Durante la actividad, la presidenta Keiko Fujimori explicó que 20 de estas estructuras serán trasladadas hacia el norte, mientras que otras cinco serán destinadas a la zona sur. Según detalló, el desplazamiento se realizará de manera progresiva para que los puentes puedan encontrarse disponibles en los lugares donde sean requeridos ante una eventual emergencia.

"El gobierno está movilizando veinte puentes modulares metálicos hacia el norte y cinco puentes modulares hacia el sur de nuestro país. Estos serán trasladados progresivamente para que estén disponibles en las zonas donde puedan ser necesarios", señaló la mandataria.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde el almacén de Provias, en Ancón, la presidenta Keiko Fujimori lideró el traslado de más de 20 puentes modulares destinados a atender emergencias frente al fenómeno El Niño. La jefa de Estado precisó que 20 serán destinados al norte y 5 al sur... pic.twitter.com/jFAMC6x6hf — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Más de S/60 millones para mejorar respuesta

La implementación de estas estructuras representa una inversión aproximada de más de S/60 millones, de acuerdo con lo informado durante la actividad. Una de las principales ventajas de contar con puentes modulares es la posibilidad de instalarlos en menor tiempo en comparación con la construcción de una infraestructura permanente, permitiendo recuperar la transitabilidad de una vía afectada.

Fujimori sostuvo que esta capacidad de respuesta permitirá evitar que las poblaciones permanezcan incomunicadas durante varios días o incluso semanas. Además, resaltó el impacto que tendría en las actividades económicas de las zonas rurales, especialmente para los pequeños productores.

"La ventaja es reducir los tiempos de respuesta con una instalación en menor tiempo para restablecer el tránsito, evitando así que la población permanezca incomunicada durante días o semanas o que nuestros pequeños productores puedan hacer llegar los frutos de su trabajo al mercado", manifestó.

De esta manera, la disponibilidad anticipada de los puentes busca convertirse en una herramienta para atender rápidamente eventuales daños en carreteras y pasos vehiculares.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones a la prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, resaltó que los más de 20 puentes modulares, que serán destinados al norte y sur del país para enfrentar emergencias provocadas por el fenómeno El Niño, "son para un... pic.twitter.com/305kLqftjd — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Puentes soportarían hasta un millón de ciclos

Durante la jornada también participó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien fue consultado sobre la duración de los puentes modulares. El funcionario explicó que estas estructuras están diseñadas para soportar aproximadamente un millón de ciclos, considerando las cargas que reciben durante su utilización.

"Como para un millón de ciclos. Si los ciclos se miden por el peso que soporten en determinado momento, o sea, camiones muy pesados", precisó.

El ministro también remarcó que existen límites de peso establecidos para las carreteras y puentes, los cuales deben ser respetados para evitar daños en las estructuras. Asimismo, aseguró que los puentes modulares están diseñados para soportar determinados pesos y distancias, de acuerdo con las condiciones bajo las cuales son instalados.

Consultado sobre su capacidad frente a los efectos del fenómeno de El Niño, Rey respondió que estas estructuras están preparadas para cumplir con las condiciones para las que fueron diseñadas.

El traslado de los 25 puentes modulares representa una medida preventiva orientada a reducir el impacto de posibles interrupciones en la red vial. Su disponibilidad en distintas regiones permitiría actuar con mayor rapidez ante daños que puedan dejar incomunicadas a comunidades y afectar el traslado de productos.

La estrategia busca anticiparse a posibles emergencias y garantizar una respuesta más rápida para recuperar la transitabilidad, especialmente en zonas donde las carreteras cumplen un papel fundamental para la conexión de la población y el desarrollo de las actividades económicas.