ERM 2026: voto femenino supera la mitad del padrón electoral para este 4 de octubre

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 13 millones de mujeres peruanas están habilitadas para acudir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre para ejercer su derecho al voto y elegir a las autoridades que consideran correspondientes. Esta cifra brindada por la institución significa que, el voto femenino representa más de la mitad de presencia en el padrón electoral.

Mujeres representan más de la mitad de presencia en el padrón electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) destacó el papel de las mujeres en la democracia peruana y su participación en los próximos comicios. Según la entidad, 13 millones 217 mil 128 mujeres están habilitadas para votar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Una cifra que representa más de la mitad del padrón electoral nacional, lo que evidencia el peso que tendrá el voto femenino en la elección de autoridades regionales y municipales.

Como parte de este anuncio, el Reniec recordó que el Documento Nacional de Identidad (DNI) se puede usar, incluso si está vencido o próximo a vencer, por lo que podrá ser presentado en las mesas de sufragio para ejercer el derecho al voto.

Del total de mujeres habilitadas para votar, 3 millones 313 mil 833 tienen entre 18 y 29 años, convirtiéndose en el grupo etario femenino más numeroso. Le siguen las ciudadanas de 30 a 39 años, con 2 millones 783 mil 137; de 40 a 49 años, con 2 millones 391 mil 511; de 50 a 59 años, con 1 millón 942 mil 787; y las mayores de 60 años, con 2 millones 785 mil 860.

En cuanto al documento de identidad, las cifras que arrojó la institución dedicada a la identidad peruana destacó los siguientes datos:

9 millones 613 mil 221 mujeres (72,73 %) cuentan con DNI convencional,

3 millones 603 mil 907 (27,27 %) poseen DNI electrónico.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El RENIEC informó en el marco del Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, que un total de 13,217,028 mujeres están habilitadas para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre.



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Lima concentra la mayor cantidad de electoras

En el ámbito de las regiones, Lima registra la mayor cantidad de mujeres habilitadas, con 4 millones 421 mil 524 electoras. Le siguen La Libertad, con 794 mil 943; Piura, con 776 mil 733; Arequipa, con 678 mil 167; Cajamarca, con 611 mil 584; Cusco, con 566 mil 824; Junín, con 543 mil 586; y Lambayeque, con 543 mil 152.

Finalmente, como contexto histórico, las mujeres peruanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en las elecciones generales del 17 de junio de 1956 y este 4 de octubre de 2026, volverán a tener un papel decisivo al participar en la elección para elegir a autoridades, teniendo presencia importante dentro del padrón electoral.