Premier Luis Galarreta descarta fricciones con Miguel Torres, presidente del Congreso: "Quieren meter cizaña"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luis Galarreta salió al frente de las versiones sobre supuestas fricciones con Miguel Torres y puso paños fríos al asunto. El premier aseguró que Keiko Fujimori, el presidente del Congreso y él saben que tendrán grandes responsabilidades y que, antes de asumir sus cargos, ya habían hablado sobre cómo algunas personas intentarían enfrentarlos.

Luis Galarreta niega fricciones con Miguel Torres

En entrevista con Exitosa, el periodista Nicolás Lúcar le preguntó directamente a Luis Galarreta si existía alguna "bronca" con Miguel Torres, quien actualmente ocupa la presidencia del Congreso.

El premier descartó de plano que exista algún enfrentamiento entre ambos y explicó que las responsabilidades que ahora tienen no significan que estén distanciados. "No, menos con Micky, no", expresó.

Luis Galarreta incluso comparó su vínculo con el presidente del Congreso con el de dos hermanos y aseguró que ambos mantienen una amistad cercana desde hace varios años.

"Micky Torres y yo somos amigos, como hermanos", expresó el premier, quien además recordó que los tres integrantes de la fórmula de Fuerza Popular —Keiko Fujimori, Miguel Torres y él— conversaron antes de asumir sus respectivas responsabilidades.

Según Galarreta, durante esas conversaciones ya tenían claro que sus cargos podían generar comentarios y cuestionamientos. "Los tres tenemos claro, y antes de asumir, nos sentamos a conversar ahora, y dijimos, vamos a asumir responsabilidades grandes, y nos van a querer hacer pelear de todas maneras", señaló.

Galarreta plantea una Presidencia tipo Casa Blanca

El premier aprovechó la entrevista para explicar que la coordinación entre los tres comenzó antes de que asumieran sus actuales responsabilidades. Según contó, aproximadamente 30 días antes de la juramentación ya conversaban sobre la manera en que debía funcionar la Presidencia de la República.

"Hace 30 días antes que juramentemos, con la presidenta Fujimori, con el mismo Micky Torres, que éramos la plancha, ya hablábamos de la necesidad de que la oficina de la presidenta tiene que ser como la Casa Blanca, que tiene oficina de cumplimiento, tiene operatividad", señaló.

Luis Galarreta puso como ejemplo la estructura de la Casa Blanca y destacó que la Presidencia también necesita una organización clara, incluida una vocería que cumpla una función específica.

De esta manera, Luis Galarreta descartó fricciones con Miguel Torres y aseguró que ambos son amigos y mantienen una relación cercana. El premier también explicó que él, el titular del Congreso y Keiko Fujimori habían coordinado antes de asumir sus cargos.